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Пашинян готовий визнати Карабах частиною Азербайджану

glavcom.ua
Пашинян готовий визнати Карабах частиною Азербайджану
Пашинян заявив, що визнана Вірменією територія Азербайджану площею 86 600 квадратних кілометрів включає і Нагірний Карабах
фото з відкритих джерел

За словами політика, Вірменія й Азербайджан повинні без застережень визнати територіальну цілісність одне одного

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що визнана Вірменією територія Азербайджану площею 86 600 квадратних кілометрів включає і Нагірний Карабах. Про це політик сказав на пресконференції, повідомляє Armenpres.

«Сприйняття міжнародної спільноти все більше схиляється до формули про те, що Вірменія й Азербайджан повинні без застережень визнати територіальну цілісність одне одного – 29 800 кв. км і 86 600 кв. км відповідно, і між Баку і Степанакертом повинен відбутися діалог щодо забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху», – зазначив Пашинян.

За словами політика, Вірменія «згідна з цією логікою і веде переговори за цією логікою, наголошуючи, що міжнародні механізми забезпечення діалогу Степанакерт-Баку надзвичайно важливі».

«Водночас я переконаний, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир, який можливий за врегулювання відносин з усіма сусідами. Це зовсім не простий процес, але я думаю, що це те, чого хоче і чекає наш народ», – додав Пашинян.

Нагадаємо, 30 квітня у Вашингтоні відбулись переговори між Вірменією і Азербайджаном щодо нормалізації відносин. Після них держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що «сторони досягли значного прогресу у вирішенні складних питань».

Раніше голова уряду Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не може дозволити собі потрапити під санкції через співпрацю з Москвою.

До слова, у Вірменії проходив масовий мітинг проти влади. Громадян країни масово закликали приєднатися до мітингу для «боротьби зі зрадницькою владою».

 

Теги: Нікол Пашинян Вірменія Азербайджан

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