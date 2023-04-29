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Туреччина раптово закрила повітряний простір для вірменської авіакомпанії: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Туреччина раптово закрила повітряний простір для вірменської авіакомпанії: деталі
Туреччина анулювала раніше виданий авіакомпанії Flyone Armenia дозвіл на виконання польотів до Європи через свій повітряний простір
фото: lyonaeroports.com

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Туреччина без попередження закрила свій повітряний простір для рейсів вірменської авіакомпанії Flyone Armenia до Європи. Про це повідомив голова ради директорів авіаперевізника Арам Ананян, передає ТАСС.

«Через незрозумілі для нас причини і без будь-яких видимих ​​підстав авіаційна влада Туреччини без попереднього повідомлення анулювала раніше виданий авіакомпанії Flyone Armenia дозвіл на виконання польотів до Європи через повітряний простір Туреччини. Авіакомпанія та наші пасажири поставлені перед неприємним фактом», – заявив Ананян.
 
Він зазначив, що Flyone Armenia працює з пасажирами скасованих рейсів і найближчим часом проінформує про розвиток ситуації.
 
Наразі жодних пояснень чи коментарів турецька сторона не надала.

Нагадаємо, що Туреччина заборонила постачати паливо та надавати супутні послуги літакам американського походження, пов’язаним з Білоруссю та Росією.

До слова, популярний лоукостер Wizz Air був визнаний найгіршою авіакомпанією Європи.

Як повідомлялося, українська авіакомпанія SkyUp увечері 4 квітня змогла евакуювати свій останній літак із аеропорту «Бориспіль».

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Теги: Туреччина літак Вірменія авіаперевезення

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