Справа Ашота Пашиняна: у Вірменії проходить масовий мітинг проти влади

Громадян країни масово закликають приєднатися до мітингу для «боротьби зі зрадницькою владою»

Ситуація у Єревані залишається напруженою. Повідомляється, що протестувальники ходою прямують до будівлі уряду, пишуть вірменські телеграм-канали.

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Громадян країни масово закликають приєднатися до мітингу для «боротьби зі зрадницькою владою».

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Наразі біля будівлі суду в Єревані проходить масовий мітинг. Також вірмени перекрили одну з головних магістралей Єревана.

Наслідком заворушень стала справа про викрадення сина прем'єр-міністра Вірменії Ашота Пашиняна, в якій суд ухвалив затримати матір загиблого солдата Гаяне Акопян на 1 місяць.

Нагадаємо, сина прем'єр-міністра Вірменії Ашота Пашиняна визнано потерпілим у справі про спробу викрадення.

Як обвинувачувана у цій справі проходить Гаяни Акопян – мати загиблого в 44-денній війні в Карабаху восени 2020 року військовослужбовця Жори Мартіросяна. Її затримали минулої середи, інкримінуючи спробу викрадення сина глави уряду. Проте жінка своєї провини не визнає і на знак протесту оголосила голодування.

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У викраденні 23-річного Пашиняна підозрюються члени громадської організації «Поклик синів», яка об'єднує батьків загиблих військових у Нагірному Карабаху.

За даними попереднього слідства, Пашиняна-молодшого змусили сісти в машину, за кермом якої перебувала Гаяна Акопян, але той через якийсь час зміг вистрибнути з автомобіля та отримав у результаті травму. Пізніше син прем'єра звернувся до правоохоронних органів, надавши свідчення щодо підозрюваних.

У самій організації «Поклик синів» звинувачення у викраденні спростували. Там зазначили, що випадково зустріли Ашота Пашиняна. До нього підійшли лише матері загиблих, запропонували сісти в машину, поговорити та разом поїхати на військовий цвинтар «Ераблур» у Єревані. В організації стверджують, що хлопець, не заперечуючи, без будь-якого втручання сів в автомобіль Гаяне Акопян і вирушив до «Ераблуру», проте пізніше під час поїздки «з незрозумілої причини» вистрибнув з машини.

До слова, вірменські та російські ЗМІ стверджують, що саме прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян організував викрадення свого сина Ашота.