Казахстан заборонив перевезення нафтопродуктів через російський порт Тамань

Трейдери сподіваються, що до 8 травня ситуація стабілізується і заборона буде знята, але якщо ні, заборона на транспортування нафтопродуктів до Тамані вплине на казахстанський експорт

Казахстанська залізниця з 8 травня заборонила перевезення нафтопродуктів до російського чорноморського порту Тамань (Краснодарський край). Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на розпорядження державного залізничного оператора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідний документ був адресований транспортним компаніям. Причини заборони і на який термін вона запроваджується, не уточнюються. Проте, за словами трейдерів, термінал зараз продовжує обробляти нафтопродукти.

З 3 травня транспортування нафти до Тамані призупинили "Російські залізниці". Причини російська компанія також не вказувала. Вказується, що РЖД ввела обмеження на залізничні поставки в Тамань, які діють із середи цього тижня до подальшого розпорядження. Рішення було прийнято після того, як російські офіційні особи повідомили про пожежу на складі палива біля Керченського мосту, що з’єднує материкову Росію з Кримом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни стверджують, що ухвалили рішення відразу після того, як біля порту Тамань спалахнув резервуар з нафтопродуктами. Пожежі було присвоєно найвищий ранг складності, його гасили майже добу, а площа займання склала 1,2 тисячі квадратних метрів.

Три трейдери повідомили агентству, що термінал продовжує приймати та відпускати нафтопродукти та зріджений газ. Один із них повідомив, що є скупчення вагонів на під'їздах до порту, але вони сподіваються, що до 8 травня ситуація стабілізується і заборона буде знята.

Заборона на транспортування нафтопродуктів до Тамані вплине на казахстанський експорт і може змусити трейдерів шукати альтернативні маршрути. Однак ще невідомо, чи буде заборона продовжена або скасована після 8 травня, оскільки Казахстанська залізниця не надала жодних причин для цього.

Reuters вказує, що нафтоперевалочний термінал у порту Тамані має пропускну спроможність у 20 млн тонн сирої нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу на рік. Минулого року експорт Казахстану через Тамань становив понад 1 млн. тонн мазуту і близько 230 тонн зрідженого газу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо у російському порту Тамань поблизу Кримського мосту горить нафтобаза: унаслідок атаки нібито українського безпілотника спалахнула цистерна з паливом. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.По інший бік Керченського мосту вже декілька годин палає резервуар із паливом: площа займання сягає 1200 кв. м. Незадовго до пожежі на нафтобазі очевидці почули вибух.