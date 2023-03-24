Перемога України та протидія путінському режиму: у Ризі стартувала Антивоєнна конференція

Учасники конференції обговорять допомогу політемігрантам та українським біженцям, а також досвід антивоєнних ініціатив

Сьогодні, 24 березня, у Ризі стартувала четверта Антивоєнна конференція, присвячена темі протидії путінському режиму. Захід триватиме два дні і його організатором є Форум вільної Росії – незалежна платформа російської опозиції.

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Учасники конференції обговорять допомогу політемігрантам та українським біженцям, а також досвід антивоєнних ініціатив. Крім того, учасники вважають важливим виробити реалістичні сценарії відновлення свободи і демократії в Росії після її поразки у війні.

Теми дискусій різноманітні:

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Z-ідеологія як основа агресії. Хто та як займається її впровадженням.

Вихід. Суспільно-політичний рух там в умовах масового від'їзду з РФ. Які форми воно набуде?

Російська агресія та глобальний світ у 2023 році.

Суд та правосуддя перехідного періоду. Нові кроки у 2023 році.

Політика Кремля щодо обходу санкцій. Як зміцнити глобальний демократичний союз?

Крах російської агресії та перемога України. Наслідки для внутрішньої та зовнішньої політики Росії.

У конференції візьмуть участь понад 150 значних політиків та громадських діячів із 26 країн світу. Серед них: Гаррі Каспаров – політик, голова Ради Фонду захисту прав людини, співзасновник Форуму вільної Росії; Геннадій Гудков – політик, депутат Державної думи у 2001–2012 рр.; Іван Тютрін – політик, співзасновник Форуму вільної Росії; Євген Чичваркін – підприємець; Альфред Кох – публіцист, заступник голови уряду РФ (1997); Алісія Кернс – голова парламентського комітету Великобританії із закордонних справ; Іварс Іябс – депутат Європейського парламенту; Деніел Фрід – координатор з питань санкцій Державного департаменту США (2013–2017 рр.); Владислав Іноземцев – економіст, директор «Центру досліджень постіндустріального суспільства» Олег Дунда, народний депутат України.

Нагадаємо, раніше у Ризі відбувся антивоєнний мітинг на підтримку України.