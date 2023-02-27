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У Ризі відбувся антивоєнний мітинг на підтримку України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Ризі відбувся антивоєнний мітинг на підтримку України
Мітинг приурочений річниці кривавого вторгнення Росії в Україну

Учасники акції переконані, що не може бути ніяких компромісів з Росією 

Російські опозиціонери організували у Ризі антивоєнну акцію навпроти російського посольства в суботу, 25 лютого. У ній взяли участь кілька сотень людей. Про це повідомляють ЗМІ.

Захід був приурочений до річниці початку повномасштабної військової агресії Росії проти України. Мітинг – частина міжнародного протесту, що відбувається у більш ніж ста містах світу, зокрема в Лондоні, Берліні, Мюнхені, Гельсінкі, Талліні та Вільнюсі.

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У Ризі відбувся антивоєнний мітинг, організований російською опозицією

У рамках акції в Ризі виступили член федеральної політради партії ПАРНАС Наталя Пєлєвіна, російський учений Дмитро Орєшкін, латвійський юрист і підприємець Дмитро Трофимов, депутатка Сейму Антоніна Ненашева.

«Як російські громадяни, ми розуміємо, що визволення нашої країни від путінського фашизму можливе тільки в разі повної і беззастережної перемоги України. Тому найважливіше завдання, яке ми перед собою ставимо, – сприяти цій перемозі. Ми переконані, що компромісів із диктатором бути не може», – сказав один з організаторів акції Іван Тютрін, співзасновник Форуму вільної Росії, член Російського комітету дії.

Від імені оргкомітету мітингу політик озвучив пропозиції щодо резолюції – звернення до країн Заходу:

  • чітко окреслити, що спільною метою Вільного світу є повернення Україні всіх анексованих територій;
  • чітко окреслити, що будь-яке "заморожування" лінії фронту абсолютно неприйнятне;
  • продовжувати кількісно та якісно розширювати допомогу Україні зброєю, включно з танками, літаками і далекобійними ракетами, здатними вражати військові цілі в глибокому російському тилу;
  • використовувати заморожені російські активи для компенсації завданих Україні збитків;
  • ініціювати створення спеціального Міжнародного трибуналу для суду над російськими військовими злочинцями;
  • визнати ПВК «Вагнер» міжнародною терористичною організацією.

Іван Тютрін зазначив, що Рига вийшла на мітинг не під абстрактним гаслом «Ні війні» або «Зупинити війну», а під конкретним гаслом «Перемогу Україні».

Нагадаємо, що нещодавно в столиці Латвії в оригінальний спосіб «вшанували» Путіна. Кожен охочий може вбити гвіздок у статую російського диктатора. 

Теги: Рига росія опозиція Латвія мітинг

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