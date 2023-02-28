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Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі
фото ілюстративне

Станом на 11:00 аеропорт повернувся до штатного режиму роботи

Сьогодні, 28 лютого над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю місцева влада закривала 200 кв км повітряного простору через невідомий об'єкт у небі. Громадянські літаки були перевели до зони очікування. Над містом піднімали винищувачі, пише Baza.

Десятки тисяч користувачів стежили за рейсами, що кружляли біля закритого району. Міська влада офіційно повідомляла, що аеропорт «Пулково» тимчасово не приймав і не відправляв літаки. Станом на 11:00 аеропорт повернувся до штатного режиму роботи. «Пулково» знову приймає літаки, підтвердили в пресслужбі «Уральських авіаліній», чий літак з Єкатеринбурга зараз підлітає до Петербурга. Джерело в аеропорту також підтвердило зняття обмежень. 

Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі фото 1

Літаки з Москви, що прямували до Санкт-Петербурга, розвертали назад.

Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі фото 2

На території було введено план «Килим» – його вводять при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів. Сигнал означає, що всі повітряні судна мають негайно сісти чи залишити район.

Переполох у повітряному просторі РФ: у небо піднімали винищувачі фото 3

Тоді повідомлялося, що повітряний простір над Санкт-Петербургом закрито до 13:00.  Майже всі рейси на табло до Пулкова світилися із затримкою. Літаки, що летіли до міста, у тому числі рейс Москва – Калініград, що проходить через повітряний простір Ленінградської області, поверталися до аеропортів вильоту. 

Раніше влада Молдови закрила повітряний простір. У небі над країною було помічено російський розвідувальний дрон.

Теги: росія місцева влада літак влада

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