Молдова закриває повітряний простір
Причиною закриття міг стати російський розвідувальний дрон
Влада Молдови закрила повітряний простір. У небі над країною помічено російський розвідувальний дрон. Про це інформують місцеві ЗМІ та компанія Air Moldova.
«Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів», – повідомили в компанії.
У зв'язку з цим будуть внесені зміни до сьогоднішнього розкладу. Згідно з останніми даними, заборона буде тривати до 16:00. Пасажирів просять зберігати спокій та слідкувати за інформаційними панелями аеропорту онлайн.
Тим часом у мережі повідомляють, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. Офіційного підтвердження цього поки немає.
Раніше Арестович пояснив, навіщо Росія запустила ракету в повітряний простір Молдови.
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