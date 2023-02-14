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Молдова закриває повітряний простір

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Молдова закриває повітряний простір

Причиною закриття міг стати російський розвідувальний дрон

Влада Молдови закрила повітряний простір. У небі над країною помічено російський розвідувальний дрон. Про це інформують місцеві ЗМІ та компанія Air Moldova.

«Шановні пасажири, на даний момент повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів», – повідомили в компанії.

У зв'язку з цим будуть внесені зміни до сьогоднішнього розкладу. Згідно з останніми даними, заборона буде тривати до 16:00. Пасажирів просять зберігати спокій та слідкувати за інформаційними панелями аеропорту онлайн.

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Тим часом у мережі повідомляють, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який залетів у повітряний простір Молдови. Офіційного підтвердження цього поки немає.

Раніше Арестович пояснив, навіщо Росія запустила ракету в повітряний простір Молдови.

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Теги: росія Молдова напад заручники

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