Перша леді зізналася, що її ображає у розмовах про Зеленського

Олена Зеленська розповіла, що їй не подобається у розмовах про її чоловіка

Олена Зеленська запевняє, що її чоловік завжди був таким, яким його бачить світ зараз

Дружина президента України Володимира Зеленського щиро відповіла, що їй неприємно слухати, нібито очільник країни з актора та гумориста «перетворився на мужнього військового лідера». Про це вона сказала у інтерв'ю BBC.

Перша леді зізналася, що її ображає, коли ведуться розмови про «перетворення» Володимира Зеленського. Вона запевняє, що її чоловік завжди був таким, як його зараз бачить світ. Водночас вона наголосила, що Володимир Зеленський не проявив би слабкість, навіть продовжуючи будувати кар'єру актора, а не політичного діяча.

«Він та сама людина, якою я його знала завжди. Ніяк по-іншому він би не вчинив», – сказала вона.

Перша леді також заявила, що Володимир Зеленський не покинув би країну під час війни, навіть якби її президентом був би хтось інший.

Перша леді України Олена Зеленська також закликала країни Заходу не припиняти підтримку України. Вона визнала, що війна в Україні важко вдарила по економіці її союзників, але якщо жителі західних країн змушені терпіти незручності у вигляді підвищення цін, то Україна щодня зазнає ще й людських втрат.

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська розплакалася під час інтерв'ю для японського телеканалу. Вона не змогла стримати сльози, розповідаючи про маленьку Лізу з Вінниці, яка 14 липня загинула через обстріл міста окупантами.