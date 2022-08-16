Зеленська побувала в бомбосховищі та звернулася до батьків

«Бомбосховище – віднині мастхев для кожного українського дитсадка, школи, інституту»

Наявність систем протиповітряної оборони (ППО) та бомбосховищ у школах дозволить розпочати новий навчальний рік без щохвилинної загрози від російських ракет. Про це написала у Facebook перша леді України Олена Зеленська, яка сьогодні побувала з візитом на Львівщині.

«Коли в Конгресі США я просила засоби ППО, робила це насамперед для того, щоб українські діти могли безпечно піти до школи у новому навчальному році – без щохвилинної загрози від російських ракет. Але маємо усвідомити: навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – віднині мастхев для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Так само, як це вже багато років є в Ізраїлі, де кожен учень знає, куди бігти у разі повітряної тривоги», – зазначила вона.

Зеленська нагадала, що 1 вересня у наших школах – не в усіх, лише в максимально безпечних – почнеться очне навчання. Перша леді закликала батьків особисто оцінити умови в укриттях шкіл, які планують з вересня повернутися до очного навчання.

«Сьогодні побувала в одному з львівських ліцеїв. Тут готуються приймати учнів і обладнали бомбосховище, у якому можна навіть проводити уроки. Тож, шановні батьки, якщо у вашій школі планують очне навчання – обов’язково відвідайте її особисто й оцініть безпекові умови. Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте все. Ми не залишимо наших дітей без освіти, і навчальний процес триватиме. Але відтепер маємо поєднувати його з максимальною безпекою. І подбати про неї повинні ми, дорослі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться діти з 1 вересня у школах. Він зазначив, що думки батьків розділилися, тому вони матимуть право вибору формату навчання.

Також стало відомо, скільки столичних шкіл готові до очного навчання.

До слова, Міністерство цифрової трансформації запускає ініціативу «Wі-Fі в укриттях закладів освіти», за якою до 1 вересня планують провести інтернет до бомбосховищ.