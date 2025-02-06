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Після USAID адміністрація Трампа береться за ВООЗ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Після USAID адміністрація Трампа береться за ВООЗ
Трамп планує зміни у ВООЗ
колаж: channelnewsasia.com

Reuters: Адміністрація Трампа планує реформувати ВООЗ

Не встигли вгамуватися пристрасті навколо закриття у Вашингтоні штаб-квартири Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), як адміністрація президента США Дональда Трампа уже розробляє план можливої ​​реформи Всесвітньої організації охорони здоров'я з метою зберегти членство Вашингтона в цій міжнародній структурі. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на джерела та документ, який опинився у розпорядженні журналістів.

Згідно з наявною інформацією, план передбачає призначення спеціального посланця США з ВООЗ, який безпосередньо підпорядковуватиметься президенту Трампу і займатиметься переговорами з організацією про ймовірну реформу. Документ, підготовлений «позаштатним експертом» перед інавгурацією Трампа 20 січня, також рекомендує новій адміністрації США «якнайшвидше залишити» ВООЗ, розробити «радикально новий підхід» до взаємодії з нею і наполягати на призначенні американця генеральним директором після закінчення терміну повноважень нинішнього глави організації.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США можуть повернутися до ВООЗ після виходу з неї, якщо організацію буде «зачищено». Проте американський лідер не наводив подробиць про те, як Вашингтон бажає реформувати ВООЗ. Джерела Reuters зазначають, що план реформи обговорювався командою Трампа ще до його вступу на посаду президента.

У згаданому Reuters документі ВООЗ названо «найхаотичним і найменш ефективним агентством ООН». Наголошується, що організація не спромоглася реалізувати реформи, запропоновані її членами за останні два десятиліття. На думку укладачів документа, вихід із ВООЗ завдасть такої самої шкоди інтересам США, як і членство в організації у разі, якщо її не буде реформовано.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями. 

Після США також Аргентина оголосила про вихід зі складу ВООЗ. Причиною рішення стали «глибокі розбіжності» з організацією щодо управління проблемами людського здоров'я. 

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