Колишні лідери USAID критикують спроби Трампа ліквідувати агентство

Колишні лідери USAID від республіканців і демократів виступають проти спроб Трампа ліквідувати агентство

П'ять колишніх керівників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з представників республіканської та демократичної адміністрацій виступили проти спроб адміністрації Трампа ліквідувати гуманітарну агенцію та закликали «Конгрес швидко захистити статутну роль Агентства». Про це пише CNN.

«Хоча ми не погоджуємося з усіма питаннями, ми щиро погоджуємося з тим, що програми допомоги USAID і США є життєво важливими для наших інтересів, що кар’єрні чоловіки та жінки USAID добре послужили кожному з нас, і що обов’язок адміністрації та Конгресу – швидко захистити статутну роль Агентства», – написали колишні керівники Агентства.

Вони служили при адміністраціях Байдена, Обами, Джорджа Буша, Клінтона та Рейгана відповідно.

«Неспроможність підтримувати глобальну участь, яку дозволяє іноземна допомога, вшановувати чоловіків і жінок на нашій цивільній службі, як ми робимо це в армії, або послабити і навіть знищити Агентство не на користь жодній політичній партії та на шкоду всім американцям», — написали вони.

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.

Як повідомлялось, близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а призначений адміністрацією президента Трампа керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку. Г

Глава нового департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Зазначається, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа минулого тижня відправила в адміністративну відпустку ще десятки співробітників USAID, оскільки прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль Державного департаменту.