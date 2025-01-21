Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ

Республіканець критикує ВООЗ ще з 2020 року

У 2020 році США оголошували про вихід зі складу ВООЗ через її неналежне реагування на пандемію Covid-19

Президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями. Про це повідомляє Reuters та The New York Times.

Американський президент пояснив своє рішення «неправильним поводженням Всесвітньої організації охорони здоров’я з пандемією Covid-19 та «нездатністю організації до реформ». Серед інших причин названо «несправедливо високі фінансові внески США» у порівнянні з іншими країнами, такими як Китай.

«Всесвітня організація охорони здоров'я обкрадала нас, всі обкрадають Сполучені Штати. Цього більше не буде», – заявив Трамп під час підписання угоди.

Республіканець критикує ВООЗ ще з 2020 року. Він звинувачував організацію у сприянні зусиллям Китаю «ввести світ в оману» щодо походження Covid-19. Водночас ВООЗ рішуче заперечує ці звинувачення.

Згідно з рішенням, США через 12 місяців вийдуть з агенції Організації Об'єднаних Націй у сфері охорони здоров'я і припинять фінансову підтримку її роботи. Сполучені Штати на сьогодні є найбільшим фінансовим донором ВООЗ, на який припадає близько 18% її загального фінансування. Останній дворічний бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки склав $6,8 млрд.

Водночас координатора Білого дому з реагування на Covid-19 під час адміністрації Байдена, доктор Ашиш Джа назвав рішення президента Дональда Трампа про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «стратегічною помилкою».

Рішення про вихід може обмежити доступ американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) до глобальних даних, які надає ВООЗ. Наприклад, у 2020 році ВООЗ поділилася генетичною послідовністю нового коронавірусу, отриманою з Китаю, з усіма країнами-членами.

Законодавці Республіканської партії критикують ВООЗ через роботу організації над «договором про пандемію», покликаним посилити готовність до пандемій і запровадити юридично обов’язкову політику для країн-членів. Документ передбачає нагляд за патогенами, швидкий обмін даними про спалахи, а також розбудову місцевих ланцюгів виробництва та постачання вакцин і ліків. Республіканці розглядають цю угоду як загрозу американському суверенітету.

Нагадаємо, у Китаї через п’ять років після пандемії Covid-19 спалахнув новий вірус – метапневмовірус людини (HMPV). Згодом ВООЗ заявила, що метапневмовірус не є новим вірусом, а був виявлений понад 20 років тому. Він циркулює у зимово-весінній період.

До слова, Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.