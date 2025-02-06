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Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ
Як відомо, 20 січня 2025 року зі складу ВООЗ вийшли США – відповідне рішення в перший день перебування на посаді ухвалив президент країни Дональд Трамп
фото: REUTERS/Denis Balibouse

Поштовхом до такого кроку, ймовірно, стала «відсутність незалежності ВООЗ від політичного впливу інших держав»

Аргентина вийде зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Причиною рішення стали «глибокі розбіжності» з організацією щодо управління проблемами людського здоров'я. Про це заявив речник президента Аргентини Мануель Адорні, повідомляє Reuters.

Представник очільника держави пояснив рішення тим, що між країною та ВООЗ існували «глибокі розбіжності» щодо того, як варто реагувати на проблеми у сфері охорони здоров'я, зокрема під час пандемії COVID-19.

Також поштовхом до такого кроку, за словами Мануеля Адорні, стала «відсутність незалежності від політичного впливу інших держав».

Нагадаємо, 20 січня 2025 року зі складу ВООЗ вийшли США – відповідне рішення в перший день перебування на посаді ухвалив президент країни Дональд Трамп. Характерно, що очільник Аргентини Хавр'єр Мілей вважає Дональда Трампа своїм близьким союзником.

Так, своїм указом Трамп наказав:

  • призупинити майбутню передачу ВООЗ будь-яких коштів, підтримки чи ресурсів уряду США;
  • відкликати та перепризначити персонал чи підрядників уряду США, які працюють у будь-якій якості у ВООЗ;
  • визначити міжнародних партнерів, які б взяти він необхідну діяльність, раніше здійснювану ВООЗ.

Держсекретар також повинен негайно поінформувати про вихід Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй та керівництво. Згідно з рішенням, США через 12 місяців вийдуть з агенції Організації Об'єднаних Націй у сфері охорони здоров'я і припинять фінансову підтримку її роботи. Сполучені Штати на сьогодні є найбільшим фінансовим донором ВООЗ, на який припадає близько 18% її загального фінансування. Останній дворічний бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки склав $6,8 млрд.

Водночас китайська сторона продовжить підтримувати діяльність Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), заявили у МЗС КНР після рішення президента США Дональда Трампа вийти з неї.

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Теги: Дональд Трамп президент США Аргентина ВООЗ медицина

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