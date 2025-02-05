10 тисяч жертв Трампа. Що таке USAID і чому його закривають

Розгром Агенції федерального уряду США: неочевидні наслідки

Агентство федерального уряду США (USAID) 27 січня призупинило фінансування всіх програм і проєктів на 90 днів. Зокрема, українські організації, що існували коштом агентства, отримали листи щодо необхідності призупинити діяльність, яка фінансувалася коштом організації. Але це був тільки початок.

3 лютого у Вашингтоні закрили штаб-квартиру USAID – співробітники отримали вказівки залишитися вдома. У той самий день американський мільярдер Ілон Маск, якого президент США Дональд Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду, приголомшив заявою про те, що працює над закриттям USAID. За його словами, він докладно обговорив з Трампом цю ідею, і глава США дав добро. Ба більше: Маск назвав співробітників Агентства «клубком хробаків».

Державний секретар Марко Рубіо, який нині є виконувачем обов’язки директора USAID, поінформував Конгрес про реорганізацію агентства. За його словами, деякі частини USAID можуть бути поглинуті Держдепом, а решта – ліквідована. Рубіо підкреслив, що USAID існує на гроші платників податків, а агентство перетворилося на «глобальну благодійну організацію, відокремлену від національних інтересів».

Наразі ж майже всі співробітники USAID будуть відправлені в оплачувану відпустку до кінця 7 лютого – а це близько 10 тис. людей по всьому світу, пише New York Times. За даними видання, працюватиме лише невелика група «фахівців, відповідальних за критично важливі функції». Ті співробітники USAID, які нині перебувають за кордоном у відрядженнях, повинні протягом 30 днів повернутися до Штатів.

Чому багатьох українців так турбує доля американської установи? Відповідь проста: саме USAID виділяло Україні чималі кошти на різні проєкти, які реалізовувалися в різних секторах, установах та регіонах: від Рахункової палати до фінансування низки місцевих газет.

Що таке USAID

USAID – незалежна урядова установа, заснована Конгресом США у 1961 році, в ній працює близько 10 тис. співробітників по всьому світу. Це – головний орган уряду США з надання міжнародної допомоги, який щорічно отримує від Конгресу десятки мільярдів доларів на фінансування програм у різних – в основному, найбідніших – країнах світу.

У 2023-му фінансовому році USAID надало понад $41 млрд сукупних асигнувань на підтримку проєктів у близько 130 країнах світу. До трійки найбільших отримувачів допомоги увійшли Україна, Ефіопія та Йорданія. У 2024 фінансовому році Агенція отримала у своє розпорядження ще більшу суму – $49 млрд.

Консолідований баланс на 30 вересня 2023 та 2024 років (у тисячах доларів)

Скріншот Audit of USAID’s Financial Statements for Fiscal Years 2024 and 2023

USAID і Україна

Станом на 31 грудня 2024 року в Україні діяли аж 39 програм USAID. За даними Секретаріату Кабінету міністрів та сайту USAID, загальний бюджет цих програм становив $4,28 млрд. Для порівняння: це як, скажімо, чотири зенітно-ракетних комплекси Patriot (один такий ЗРК коштує майже $1 млрд) з достатньою кількістю ракет для них.

Зокрема, йдеться про п’ять напрямків програм:

демократія, права людини та врядування – $1,09 млрд;

економічний розвиток – $1,15 млрд;

критична інфраструктура – $1,4 млрд;

охорона здоров'я – $381,8 млн;

перехідний період та гуманітарна допомога – на $252 млн.

Серед реципієнтів цих програм сотні як державних, урядових, так і приватних організацій. Тут і Рахункова палата, і Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і Апарат РНБО, і Мінцифри – перелік можна продовжувати довго. Разом із тим, кошти отримували і численні місцеві ЗМІ, у тому числі підконтрольні відомим бізнесменам, і громадські організації різних розмірів, і різноманітні культурні проєкти. Зокрема, за даними ЗМІ, саме USAID був найбільшим донором, який виділяв кошти на розвиток додатку «Дія»: Мінцифри від Агенції отримало принаймні $40,5 млн.

Разом із тим, деякі способи використання наданих USAID коштів дійсно викликають питання, а часом і здивування. Так, народний депутат Мар'ян Заблоцький опублікував звіт проєктів USAID: за його словами, в Україні наразі є 112 таких чинних проєктів на $7 млрд, які розписані по роках. Нардеп висловив сумніви щодо доцільності фінансування низки проєктів: наприклад, підтримку створення YouTube ток-шоу під назвою «Ебаут», підтримку музичного гурту Tvorchi у створенні пісні та виступах на концертах у вибраних містах України тощо.

Утім, є і такі реципієнти, важливість фінансування яких оспорювати важко: це 15 лікарень, у тому числі і «Охматдит». До прикладу, жителів Тетіївської громади (Київська область) з грудня 2023 року саме завдяки коштам USAID обслуговувала медична мобільна бригада. Щотижня із закупленим на гранти обладнанням вона об’їжджала віддалені села, мешканці яких мають обмежений доступ до медичних послуг. За рік ця бригада допомогла 900 особам. З аналогічними проблемами стикнулися також жителі Баришівської громади Київщини та громад на Чернігівщині та Житомирщині – там працювали такі самі бригади.

Інший приклад – фонд Veteran Hub, який надає юридичну та психологічну допомогу військовослужбовцям та ветеранам. Через заморозку коштів USAID дві третини сервісів фонду були поставлені на паузу, а 31 співробітник опинився під загрозою звільнення. За словами голови правління Veteran Hub Івони Костиної, це означало миттєву зупинку хабу у Вінниці та лінії підтримки, яка опрацьовувала понад 1300 запитів по всій країні щомісяця.

У свою чергу фінансовий аналітик Сергій Фурса переконаний: зайвих грошей, які отримує Україна, не буває. І не має значення, на які цілі всередині держави вони йдуть.

«Усе це були нові гроші, які заходили в Україну. Всі гранти – ефективно вони використовуються чи ні – це гроші, які заходять в Україну, яких тут до цього не було. Приходячи в Україну, вони починають працювати на українську економіку. Коли ми їх забираємо, то просто мінусуємо величезний обсяг коштів», – робить висновок експерт. На його думку, перекрити іншими джерелами такі обсяги гуманітарної допомоги США буде складно, і тут не допоможуть ані донати, ані український бізнес.

На захист USAID

Засновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що він стурбований потенційним скороченням USAID, і що це може призвести до «буквально мільйонів смертей». «Мій фонд співпрацює з USAID у питаннях харчування та розповсюдження вакцин, і, знаєте, є неймовірні люди. Вони насправді не хробаки, які там працюють. Отже, сподіваюся, ми повернемо частину цієї роботи у форму. Насправді, якщо ми цього не зробимо, ви знаєте, у вас можуть бути буквально мільйони смертей», – додав Гейтс.

Законодавці США вирішили стати на захист USAID і заявили, що ці дії є втручанням у владу Конгресу.

«У нас немає четвертої гілки влади на ім'я Ілон Маск. І це стане очевидним», – заявив депутат Джеймі Раскін, демократ від штату Меріленд. Він додав, що не знає, якими мотивами керується Ілон Маск, «але вони не мають нічого спільного з тим, що було законно прийнято народом США через Конгрес Сполучених Штатів».

Сенатор Кріс Мерфі, демократ від штату Коннектикут, заявив, що цей крок створив конституційну кризу і пообіцяв боротися з нею. Він назвав це спробою «передати уряд купці необраних мільярдерів і корпоративним інтересам, і ми не дозволимо їм це зробити».

Сенаторка Патті Мюррей, демократ від штату Вашингтон, звинуватила Маска в тому, що він вчинив дії проти USAID, в той час як його приватний SpaceX може отримати мільйони доларів прибутку від державних контрактів з Пентагоном.

USAID і гроші

Розформування та скорочення, або ж повне закриття USAID, дійсно зекономить американському уряду читало коштів: за даними Рayscale, середня зарплата в USAID – $93 тис. на рік, плюс $7 тис. бонусів.

Звісно, різні посади в USAID мають різні оплати. Ось розбивка деяких поширених позицій і відповідних розмірів зарплати в залежності від досвіду – за даними Еvalcommunity:

менеджер програми : зазвичай відповідає за нагляд за конкретними програмами, включаючи планування, реалізацію та оцінку. Зарплата менеджерів програм коливається від $70 тис. до $120 тис. на рік;

: зазвичай відповідає за нагляд за конкретними програмами, включаючи планування, реалізацію та оцінку. Зарплата менеджерів програм коливається від $70 тис. до $120 тис. на рік; технічний радник – ці ролі часто вимагають експертних знань у таких сферах, як охорона здоров’я, сільське господарство чи освіта. Технічні консультанти можуть розраховувати на заробіток від $80 тис. до $130 тис. на рік;

– ці ролі часто вимагають експертних знань у таких сферах, як охорона здоров’я, сільське господарство чи освіта. Технічні консультанти можуть розраховувати на заробіток від $80 тис. до $130 тис. на рік; спеціаліст з моніторингу та оцінки – відповідає за оцінку ефективності та впливу програми. Зарплати спеціалістів з M&E коливаються від $60 тис. до $120 тис. на рік;

– відповідає за оцінку ефективності та впливу програми. Зарплати спеціалістів з M&E коливаються від $60 тис. до $120 тис. на рік; фінансовий аналітик – відповідає за управління бюджетами, фінансову звітність і забезпечення дотримання податкового законодавства. Фінансові аналітики USAID зазвичай заробляють від $65 тис. до $90 тис. на рік.

Звісно, важливе і місце роботи.

Штаб-квартира USAID розташована у Вашингтоні, відтак багато посад високого рівня розташовані саме там. У Вашингтоні зарплати, як правило, вищі, щоб відповідати вартості життя в місті: ті, хто обіймає вищі посади, можуть отримувати зарплату понад $120 тис.

Посади в офісах на місцях, особливо в країнах, що розвиваються, пропонують нижчу базову зарплату, але часто передбачають додаткові переваги, такі як житлова допомога, компенсація за важкі умови праці та медичне страхування. Наприклад, керівник програми в Найробі може отримати базову зарплату в розмірі $70 тис. з додатковими надбавками, які збільшують загальну винагороду приблизно до $100 тис.

Роботи, які виконуються в зонах конфлікту або зонах з високим рівнем небезпеки, як правило, супроводжуються значними надбавками до зарплати та пільгами, щоб компенсувати виклики та небезпеки. До прикладу, спеціаліст з моніторингу та оцінки в Кабулі може отримувати базову зарплату в розмірі $80 тис., а загальна компенсація сягає $130 тис. за рахунок виплати за небезпеку та інших надбавок.

Досвід та рівень освіти є вирішальними факторами, що впливають на рівень заробітної плати в USAID. Вищі наукові ступені та великий досвід роботи на місцях можуть значно підвищити потенціал заробітку. Порівняйте:

посади початкового рівня – це молодші програмні спеціалісти або асистенти, їхня заробітна плата зазвичай становить від $45,тис. до $60 тис. на рік;

– це молодші програмні спеціалісти або асистенти, їхня заробітна плата зазвичай становить від $45,тис. до $60 тис. на рік; посади середнього рівня – фахівці з 5-10-річним досвідом роботи та відповідною кваліфікацією можуть розраховувати на зарплату від $70 тис. до $90 тис. на рік;

– фахівці з 5-10-річним досвідом роботи та відповідною кваліфікацією можуть розраховувати на зарплату від $70 тис. до $90 тис. на рік; посади вищого рівня – на керівних посадах, що вимагають більш ніж десятирічного досвіду роботи і наявності наукового ступеня, зарплата може перевищувати $100 тис., а на деяких вищих посадах складати навіть $150 тис. і більше.

Подальша доля USAID наразі невідома. Нині Маск зі «своїми хлопцями» проводять агресивний аудит Агенції: сьогодні вони вдерился до секретної закритої кімнати USAID, попри намагання охоронця завадити їм. Вочевидь, що буде з організацією далі – залежить від настроїв нової американської адміністрації. Трамп же нині розмірковує, що робити із різними установами, які, на його переконання, переповнені ставлениками попередників. Так, до прикладу, чиновникам з Центрального розвідувального управління США запропонували звільнитися та отримати компенсацію. Втім, якщо ЦРУ так чи інакше продовжить існувати, то щодо USAID такої впевненості немає.

Наталія Сокирчук, «Главком»