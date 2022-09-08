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План «Лондонський міст». Як буде діяти уряд Британії у випадку смерті королеви

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
План «Лондонський міст». Як буде діяти уряд Британії у випадку смерті королеви
Про смерть королеви повідомлять кодовою фразою «Лондонський міст зруйнований»
фото з відкритих джерел

Інформацію про смерть монархині закодують 

У мережі з'явилися деталі плану дій під назвою «Лондонський міст» на випадок смерті королеви Єлизавети II. Згідно з цим планом буде діяти уряд Великої Британії у випадку смерті королеви Британії Єлизавета II. План секретний, однак деякі нюанси просочилися в ЗМІ.

Згідно з документами, Букінгемський палац передасть інформацію про смерть королеви співробітникам і урядовцям, використовуючи кодову фразу «Лондонський міст зруйнований». День, коли помре королева, назвуть «Днем Д». Кожен наступний день, що передує її похорону, буде позначатися, як «Д+1», «Д+2» і так далі.

Першим про смерть Єлизавети II дізнається її особистий секретар Едвард Янг. Потім за захищеною телефонною лінією про це дізнається прем'єр-міністр (зараз це Ліз Трасс), їй скажуть ключову фразу: «Лондонський міст впав».

Потім про це дізнається МЗС та повідомить глав урядів 14 країн, де королева вважається главою держави, а також керівництво країн-членів Британської Співдружності.

️Сайт Букінгемського палацу стане жалобним – там буде лише одне повідомлення про кончину королеви, з ефіру буде знято всі розважальні програми, скасують усі культурні та спортивні заходи.

Через годину після смерті по всій країні будуть дзвонити дзвони з приглушеним звуком.

Принц Чарльз зробить звернення до нації, наступного дня він стане королем і вирушить у траурний тур Британією. Із дня смерті королеви оголосять 12-денну жалобу, яка завершиться церемонією поховання у Віндзорському замку.

Труна королеви буде виставлена на загальний огляд, люди зможуть до нього підійти і попрощатися. 

Нагадаємо, сьогодні лікарі королеви Великої Британії Єлизавети II заявили, що стурбовані станом її здоров’я, і тому рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом.

Теги: міністр Королева Єлизавета II смерть Велика Британія поховання

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