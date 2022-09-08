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Лікарі королеви Єлизавети зробили заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лікарі королеви Єлизавети зробили заяву
фото: blitz.plus

Нині королева перебуває у своїй резиденції Балморал, що у Шотландії

Лікарі королеви Великої Британії Єлизавети II заявили, що стурбовані станом її здоров’я, і тому рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом. Про це повідомляється у заяві Букінгемського палацу.

«Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом», – йдеться у повідомленні.

Водночас у дописі зазначається, що Єлизавета як і раніше «почувається комфортно». Нині вона перебуває у своїй резиденції Балморал, що у Шотландії.

Новопризначена прем'єрка Британії Ліз Трасс також заявила, що все Сполучене Королівство «стурбоване новинами з Букінгемського палацу».

Окрім того BBC повідомило, що син Єлизавети принц Чарльз і онук принц Вільям виїхали до неї у замок Балморал.

Нагадаємо, Королева Єлизавета ІІ вперше вітала нового прем’єр-міністра не в Букінгемському палаці.

 

Теги: лікар здоров'я Королева Єлизавета II Велика Британія

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