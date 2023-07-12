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Польща анонсувала допомогу в навчанні українських пілотів на F-16

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща анонсувала допомогу в навчанні українських пілотів на F-16
Маріуш Блащак
фото: PAP / Paweł Supernak

Українці матимуть доступ до польської інфраструктури для опанування F-16

У межах «коаліції винищувачів» Польща пообіцяла надати інфраструктуру і курси для навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляється у Twitter міноборони країни.

Коментуючи підписану на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовленість про початок навчань українців на винищувачах F-16, Блащак подякував Данії та Нідерландам за «запуск та координацію цієї дуже важливої ініціативи».

За його словами, це ще один доказ рішучості країн НАТО підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії.

«Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів», – зазначив він. 

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО, який триває у Вільнюсі підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. 

До слова, коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні.

Як повідомлялося, питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.

Теги: Польща військові навчання винищувач допомога ЗСУ

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