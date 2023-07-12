Польща анонсувала допомогу в навчанні українських пілотів на F-16

Українці матимуть доступ до польської інфраструктури для опанування F-16

У межах «коаліції винищувачів» Польща пообіцяла надати інфраструктуру і курси для навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляється у Twitter міноборони країни.

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Коментуючи підписану на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовленість про початок навчань українців на винищувачах F-16, Блащак подякував Данії та Нідерландам за «запуск та координацію цієї дуже важливої ініціативи».

За його словами, це ще один доказ рішучості країн НАТО підтримувати Україну проти жорстокого вторгнення Росії.

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«Зі свого боку, я обіцяю підтримку шляхом відкриття доступу до нашої навчальної інфраструктури та курсів», – зазначив він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО, який триває у Вільнюсі підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні.

Як повідомлялося, питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.