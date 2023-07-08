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Польща відправила тисячі солдатів на кордон із Білоруссю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща відправила тисячі солдатів на кордон із Білоруссю
Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Навчальна присутність частини військ піхоти є «демонстрацією волі та здатності негайно реагувати на спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні»

Польща посилила військове угруповання на кордоні з Білоруссю. На схід країни відправлено 1 тисячу військовослужбовців та 200 одиниць техніки. Про це повідомляє генерального командування польської армії.

«Ми посилюємо присутність у Східній Польщі. Тисяча військовослужбовців та майже 200 одиниць техніки зі складу 12-ї механізованої бригади та 17-ї механізованої бригади перемістяться на схід Польщі», - йдеться у повідомленні командування Збройних сил Польщі.

Наголошується, що навчальна присутність частини військ піхоти є «демонстрацією волі та здатності негайно реагувати на спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні». Польські військові також попередили водіїв, що 8 липня буде посилено рух військових колон на сході країни.

Раніше повідомлялося, що Польща відправить 500 поліцейських на свій кордон з Білоруссю. Зокрема, поліцейські приєднаються до 5000 прикордонників і 2000 солдатів, які охороняють безпеку цього кордону.

Про необхідність посилення сил на кордоні з Білоруссю, в тому числі у зв'язку з присутністю групи Вагнера, заявив віцепрем'єр-міністр Ярослав Качинський.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. 

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту у РФ, здійснюватимуть провокації.

До слова, група «вагнерівців», перебуваючи в Білорусі, може підштовхнути мігрантів рухатися до польського кордону та спричинити кризу. Після повідомлень, що «вагнерівців» перекинуть до Білорусі, Польща очікує, що режим Лукашенка може використати найманців Пригожина для провокацій на польському кордоні.

Теги: Білорусь Польща міністр військові кордон

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