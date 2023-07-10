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У Польщі чоловіка переїхав швидкісний поїзд, а він навіть не помітив

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Польщі чоловіка переїхав швидкісний поїзд, а він навіть не помітив
Потяг їхав по колії зі швидкістю близько 200 км/год
фото ілюстративне

П'яного чоловіка евакуювали з колії та передали медикам

У Польщі швидкісний потяг переїхав чоловіка, який заснув на залізничних коліях. Потерпілий навіть не помітив, що ледве не загинув, та залишився неушкодженим. Про це повідомляє wprost.pl. 

Зазначається, що незвичайний випадок стався у селі Свєрче-Сьолки в Мазовецькому воєводстві. Про інцидент повідомили пожежники з Свєрчеської добровільної пожежної команди.

«Ми виїхали в екстреному порядку одним нарядом на повідомлення про чоловіка, який лежить на колії біля шляхопроводу в селі Свєрче Сьолки. Після прибуття на місце події та проведення розвідки з'ясувалося, що чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, впав, а потім "задрімав" між рейками», – повідомили рятувальники. 

Рятувальники зазначили, що чоловіку дуже пощастило, оскільки його ще і переїхав потяг, сполученням Краків-Колобжег, що їхав по колії зі швидкістю близько 200 км/год. Проте нетверезий поляк навіть не помітив наїзду. 

П'яного чоловіка евакуювали з колії та передали медикам. У нього діагностували лише невеликі травми через падіння на колію. 

Нагадаємо, на початку червня в індійському штаті Одіша зіткнулися три потяги. Тоді загинули майже 300 осіб.

Теги: Польща алкогольне сп'яніння потяг

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