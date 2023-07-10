У Польщі чоловіка переїхав швидкісний поїзд, а він навіть не помітив
П'яного чоловіка евакуювали з колії та передали медикам
У Польщі швидкісний потяг переїхав чоловіка, який заснув на залізничних коліях. Потерпілий навіть не помітив, що ледве не загинув, та залишився неушкодженим. Про це повідомляє wprost.pl.
Зазначається, що незвичайний випадок стався у селі Свєрче-Сьолки в Мазовецькому воєводстві. Про інцидент повідомили пожежники з Свєрчеської добровільної пожежної команди.
«Ми виїхали в екстреному порядку одним нарядом на повідомлення про чоловіка, який лежить на колії біля шляхопроводу в селі Свєрче Сьолки. Після прибуття на місце події та проведення розвідки з'ясувалося, що чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, впав, а потім "задрімав" між рейками», – повідомили рятувальники.
Рятувальники зазначили, що чоловіку дуже пощастило, оскільки його ще і переїхав потяг, сполученням Краків-Колобжег, що їхав по колії зі швидкістю близько 200 км/год. Проте нетверезий поляк навіть не помітив наїзду.
П'яного чоловіка евакуювали з колії та передали медикам. У нього діагностували лише невеликі травми через падіння на колію.
Нагадаємо, на початку червня в індійському штаті Одіша зіткнулися три потяги. Тоді загинули майже 300 осіб.
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