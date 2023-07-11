Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16

Міністри оборони 12 країн підписують меморандум про підготовку українських пілотів на літаках F-16

У навчаннях братимуть участь пілоти, а також персонал, який обслуговуватиме літаки в майбутньому

Міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО, який триває у Вільнюсі підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Про це міністр оборони повідомив у Twitter.

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Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

У документі зазначається, що:

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українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;

є можливість включення до програми інших типів винищувачів;

коаліція готова розглянути інші варіанти надання Україні всіх можливостей F-16.

«F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні Сили готові освоїти їх якомога швидше», – наголосив Резніков.

Нагадаємо, що, обговорюючи підсумки першого дня саміту НАТО, Єнс Столтенберг заявив, що коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у серпні.

До слова, питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.