Польща не виключає провокацій під час саміту НАТО

Росія прагне скомпрометувати саміт НАТО та показати розбіжності між країнами-членами

У Польщі припускають, що під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів. Таку думку висловив уповноважений ряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра – координатора з питань спецслужб Станіслав Жарин, передає PAP.

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Жарин підкреслив, що Росія прагне скомпрометувати саміт НАТО, показати розбіжності між країнами-членами.

«Посилення російської пропаганди засвідчує, що Росія продовжує дії щодо залякування Заходу, аби змусити його відмовитися від прийняття жорстких рішень на Вільнюському саміті», – сказав він.

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Посадовець переконаний, що під час проведення саміту НАТО можливі провокації «із застосуванням міграційного шляху чи з повітря».

«Ми повинні цьому протидіяти, показуючи, що ми об’єднані і рішуче налаштовані підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії», – наголосив Жарин.

Раніше повідомлялося, які країни найбільше підтримують вступ України до НАТО.

Крім того, Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО.

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До слова, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня.