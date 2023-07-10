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Польща не виключає провокацій під час саміту НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща не виключає провокацій під час саміту НАТО
Саміт НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня
фото ілюстративне

Росія прагне скомпрометувати саміт НАТО та показати розбіжності між країнами-членами

У Польщі припускають, що під час час проведення у Вільнюсі саміту НАТО можливі провокації, зокрема з повітря чи з використанням нелегальних мігрантів. Таку думку висловив уповноважений ряду з питань безпеки інформаційного простору, речник міністра – координатора з питань спецслужб Станіслав Жарин, передає PAP.

Жарин підкреслив, що Росія прагне скомпрометувати саміт НАТО, показати розбіжності між країнами-членами.

«Посилення російської пропаганди засвідчує, що Росія продовжує дії щодо залякування Заходу, аби змусити його відмовитися від прийняття жорстких рішень на Вільнюському саміті», – сказав він.

Посадовець переконаний, що під час проведення саміту НАТО можливі провокації «із застосуванням міграційного шляху чи з повітря».

«Ми повинні цьому протидіяти, показуючи, що ми об’єднані і рішуче налаштовані підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії», – наголосив Жарин.

Раніше повідомлялося, які країни найбільше підтримують вступ України до НАТО.

Крім того, Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. 

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Теги: НАТО Польща саміт росія

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