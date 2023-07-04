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Україна не отримає західні винищувачі до закінчення контрнаступу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна не отримає західні винищувачі до закінчення контрнаступу
Роб Бауер впевнений, що Україна має перевагу над Росією і без західних винищувачів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підготовка українських військових до пілотування західних винищувачів буде тривалою

Питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу. Про це глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив в інтерв'ю виданню LBC.

«Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу», – наголосив Бауер.

За його словами, підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, «не будуть доступні до початку цього контрнаступу».

Бауер зазначив, що це (прохання України про винищувачі – «Главком») «важливо і зрозуміло», але «ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз».

«Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію», – зазначив глава Військового комітету НАТО, коментуючи питання про те, чи може Україна виграти війну проти Росії без військових літаків.

Нагадаємо, що початок навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-16 затримується, і Україна зараз намагається поквапити союзників.

Тиждень тому глава міністерства оборони Данії оголосив, як повідомляють ЗМІ, що в його країні підготовка українських пілотів до польотів на F-16 вже розпочалася. 

«Навчання не починалося. Була обіцянка від однієї з країн розпочати навчання у червні, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилилися у розрахунках і їм потрібен ще час. Але в нас немає часу, тому ми максимально все прискорюємо», – сказав глава МЗС України Кулеба.

Як повідомлялося, влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Теги: Україна НАТО винищувач

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