Україна не отримає західні винищувачі до закінчення контрнаступу

Роб Бауер впевнений, що Україна має перевагу над Росією і без західних винищувачів

Підготовка українських військових до пілотування західних винищувачів буде тривалою

Питання надання Україні винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі. ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу. Про це глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив в інтерв'ю виданню LBC.

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«Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу», – наголосив Бауер.

За його словами, підготовка пілотів, підготовка технічного персоналу, забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, «не будуть доступні до початку цього контрнаступу».

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Бауер зазначив, що це (прохання України про винищувачі – «Главком») «важливо і зрозуміло», але «ми не повинні змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз».

«Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію», – зазначив глава Військового комітету НАТО, коментуючи питання про те, чи може Україна виграти війну проти Росії без військових літаків.

Нагадаємо, що початок навчання українських льотчиків на американських винищувачах F-16 затримується, і Україна зараз намагається поквапити союзників.

Тиждень тому глава міністерства оборони Данії оголосив, як повідомляють ЗМІ, що в його країні підготовка українських пілотів до польотів на F-16 вже розпочалася.

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«Навчання не починалося. Була обіцянка від однієї з країн розпочати навчання у червні, тепер вони кажуть, що продовжують підготовку до початку навчання, що вони теж помилилися у розрахунках і їм потрібен ще час. Але в нас немає часу, тому ми максимально все прискорюємо», – сказав глава МЗС України Кулеба.

Як повідомлялося, влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, але за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.