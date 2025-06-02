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Польща стає Угорщиною №2? Експосол пояснив, чого чекати українцям від нового президента Навроцького

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Польща стає Угорщиною №2? Експосол пояснив, чого чекати українцям від нового президента Навроцького
Ключковський: «Навроцький є антиросійським політиком, і в цьому полягає основна різниця між ним і Орбаном»
фото: Reuters

Ключковський: «Що стосується допомоги Польщі Україні у війні проти Росії, то вона буде продовжуватися»

 

Посол Польщі в Україні у 2005–2010 роках Яцек Ключковський переконаний, що попри перемогу консервативного кандидата Кароля Навроцького, не варто очікувати різкої переорієнтації Польщі у бік проросійської політики. Про це він зазначив в коментарі «Главкому», оцінюючи перспективи змін польсько-українських відносин після обрання нового глави держави.

«Навроцький є антиросійським політиком, і в цьому полягає основна різниця між ним і Орбаном. Під час самітів НАТО він буде виступати проти запрошення України до Альянсу, але це великого значення не має в умовах, коли Америка проти», – зазначив Ключковський.

За його словами, новообраний президент, імовірно, буде наполегливішим у риториці щодо Німеччини та Європейської комісії, однак до зміни уряду ці зміни залишаться радше в площині політичного тону, а не стратегічного курсу.

Щодо подальшої підтримки України у війні проти Росії, експосол висловив упевненість, що допомога не припиниться: «Цим займається уряд. І вона буде продовжуватися».

Водночас Ключковський попереджає: у питаннях історичної пам’яті тиск Варшави на Київ зростатиме. «Це буде частина правоконсервативного порядку денного», – додав дипломат.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах президента.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%. 

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

Як відомо, перший тур виборів президента в Польщі відбувся 18 травня. Чинний глава держави Анджей Дуда не балотувався, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів.

Раніше ми писали, що Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS).

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Теги: Польща дипломатія Україна

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