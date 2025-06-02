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Вибори в Польщі: Тшасковський відреагував на поразку та звернувся до Навроцького

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Вибори в Польщі: Тшасковський відреагував на поразку та звернувся до Навроцького
Тшасковський: Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах
фото: Rafał Trzaskowski

Рафал Тшасковський визнав поразку на виборах, привітавши Навроцького

Мер Варшави Рафал Тшасковський виступив із заявою після президентських виборів, подякувавши своїм виборцям. У своєму зверненні він вибачився за невдачу кампанії та привітав свого суперника Кароля Навроцького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рафала Тшасковського.

У своєму дописі на платформі X Тшасковський висловив вдячність усім, хто віддав за нього свій голос. «Я боровся за те, щоб ми разом побудували сильну, безпечну, чесну, чуйну Польщу. Сучасну Польщу, в якій кожен зможе реалізувати свої цілі та прагнення. Я дякую всім, хто проголосував за таку Польщу», – написав він.

Кандидат, якому вдруге довелося визнати перевагу політичного суперника в перегонах за посаду президента, також подякував за підтримку, отриману під час мітингів. Водночас Тшасковський вибачився за те, що не зміг переконати достатню кількість громадян.

«Дякую, що повірили в мене та проголосували за мене в неділю. І мені шкода, що не вдалося переконати більшість громадян у моєму баченні Польщі. Шкода, що ми не перемогли разом», – додав політик.

Тшасковський завершив свій виступ привітанням Кароля Навроцького, та звернувся до нього посилаючись на дуже близький результат змагань.

«Вітаю Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Ця перемога є обов’язковою, особливо в такі складні часи. Особливо з таким близьким результатом. Будь ласка, пам’ятайте про це», – написав Рафал Тшасковський.

Заяву він завершив словами «до скорої зустрічі».

Як відомо, за офіційними результатами, Кароль Навроцький, підтриманий партією ПіС, здобув 50,89% голосів (10 606 877 голосів). За Рафала Тшасковського проголосували 49,11% виборців (10 237 286 голосів). Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. 

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 мільйона голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше 10,2 мільйона поляків.

До слова, кандидат у президенти Польщі та представник «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський завчасно оголошував про свою перемогу на виборах ще до завершення підрахунку голосів. 

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Теги: Польща вибори Рафал Тшасковський Кароль Навроцький

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