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Вибори в Польщі. Західні лідери привітали Навроцького з перемогою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Вибори в Польщі. Західні лідери привітали Навроцького з перемогою
Кароль Навроцький має суперечливе ставлення до України
фото: X/Кароль Навроцький

Чинний президент Польщі подякував польським громадянам «за виконаний громадянський обов'язок»

На президентських виборах у Польщі переміг очільник Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. За нього віддали голоси 51,89% виборців. Західні політики вже почали вітати нового президента з перемогою. Про це повідомляє «Главком».

Чинний президент Польщі Анджей Дуда привітав Навроцького. Політик подякував польським громадянам «за те, що виконали свій громадянський обов'язок», а також за те, що «взяли на себе відповідальність за Польщу». Він також висловив іншому кандидату Рафалу Тшасковському подяку «за рішучість у боротьбі за президентське крісло».

Вибори в Польщі. Західні лідери привітали Навроцького з перемогою фото 1

«Я ще раз вітаю новообраного президента Кароля Навроцького з перемогою на виборах. Це була важка, часом болюча, але надзвичайно відважна боротьба за Польщу, за те, як повинні вестися справи нашої батьківщини. Дякую за цю героїчну боротьбу до останньої хвилини кампанії», – каже Дуда.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС продовжуватиме плідну співпрацю з Польщею. «Разом ми всі сильніші в нашій спільноті миру, демократії та цінностей. Тож працюймо над забезпеченням безпеки та процвітання нашого спільного дому», – написала вона.

Вибори в Польщі. Західні лідери привітали Навроцького з перемогою фото 2

Міністр закордонних справ Петер Сійярто назвав перемогу Навроцького «ще однією перемогою патріота». «Вітаємо Кароля Навроцького! Польський та угорський – два добрих друга»,– зазначив він. Тим часом премʼєр Віктор Орбан наголосив, що це «велика перемога для Польщі та для Вишеградської співпраці».

Вибори в Польщі. Західні лідери привітали Навроцького з перемогою фото 3
Вибори в Польщі. Західні лідери привітали Навроцького з перемогою фото 4

Кароль Навроцький має суперечливе ставлення до України, приділяючи значну увагу історичним питанням, особливо Волинській трагедії. Він неодноразово заявляв, що ексгумація та вшанування пам'яті польських жертв на Волині є ключовим питанням для польсько-українських відносин і має бути вирішено для початку повноцінної співпраці.

Зокрема, він виступав проти членства України в НАТО та ЄС до розв'язання історичних проблем, вимагаючи визнання Україною відповідальності за «геноцид поляків на Волині».

Коментуючи пункт про відправку військ в Україну, політик сказав, що відправить бізнесменів, коли Україна буде відновлюватись.

Представник PiS підтримує завершення війни в Україні мирною угодою, проте вважає, що питання територіальних поступок має вирішуватися за участі європейського співтовариства та України. Він поклав спільну відповідальність за російське вторгнення на «європейські еліти», зокрема на Дональда Туска.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%. 

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.

Як відомо, перший тур виборів президента в Польщі відбувся 18 травня. Чинний глава держави Анджей Дуда не балотувався, бо його другий термін добігає кінця. Загалом подали заявки до центрвиборчкому 17 кандидатів.

Раніше ми писали, що Польща постала перед доленосним вибором, який визначить її майбутні відносини з Європейським Союзом та спроби відновити верховенство права. Президентські вибори стали вирішальним моментом у протистоянні між ліберальним урядом Дональда Туска та популістсько-націоналістичною опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS). 

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Теги: вибори Кароль Навроцький Польща

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