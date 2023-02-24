Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща встановила протитанкові їжаки на кордоні з РФ (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польща встановила протитанкові їжаки на кордоні з РФ (фото)
Загородження на кордоні Польщі з Калінінградською областю
фото: Маріуш Блащак/Twitter

У березні на кордоні з РФ Польща почне зводити паркан

Польща посилила охоронні заходи на кордоні з Калінінградською областю, зокрема, на під'їздах до кордону з РФ встановили протитанкові їжаки. Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

За словами міністра, який опублікував фото загороджень у Twitter, посилення захисту кордону країни – превентивний захід, що є частиною стратегії оборони та стримування Польщі. Подібним чином країна посилить захист кордону з Росією та Білоруссю, зазначив Блащак.

4 фото
На весь екран
фото: Маріуш Блащак/Twitter

За день до цього почали діяти нові правила перетину білорусько-польського кордону, запроваджені Варшавою. На кордоні країн тепер повноцінно працюють лише по одному автомобільному прикордонному переходу для легкового та вантажного транспорту.

Восени 2022 року польська влада розпочала будівництво тимчасового загородження по всій протяжності кордону країни з Калінінградською областю. Як зазначав раніше Блащак, рішення було ухвалено у відповідь на те, що аеропорт Калінінграда почав приймати рейси з країн Близького Сходу. Варшава переймається тим, що РФ спробує наповнити країну нелегальними мігрантами, відправивши їх до кордону.

У березні на кордоні почнуть зводити ґрунтовніший паркан, він буде обладнаний системою датчиків і камер, які дозволять цілодобово стежити за ситуацією незалежно від погодних умов і без необхідності перебувати безпосередньо на лінії кордону, зазначала прес-секретар польської прикордонної служби Ганна Михальська. Алгоритми системи оповіщення будуть налаштовані таким чином, щоб реагувати на спроби перетнути кордон людьми, а не тваринами, уточнили у прикордонній службі.

Теги: Польща росія Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше в історії. Польща збудує в країні атомну електростанцію
Вперше в історії. Польща збудує в країні атомну електростанцію
23 лютого, 10:41
Польща провела секретну операцію в Україні
Польща провела секретну операцію в Україні
23 лютого, 09:23
Анджей Дуда
Дуда скликав Раду національної безпеки Польщі: про що говоритимуть
23 лютого, 05:27
Польща закрила останній пункт пропуску для вантажівок із Білорусі
Польща закрила останній пункт пропуску для вантажівок із Білорусі
22 лютого, 01:54
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре підтримав Україну
Польща хоче для України «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС
17 лютого, 23:02
Leopard 2
Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі танки Leopard 2
22 лютого, 00:47

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9635
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8151
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7138
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6977
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6749
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту