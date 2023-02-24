Польща встановила протитанкові їжаки на кордоні з РФ (фото)

У березні на кордоні з РФ Польща почне зводити паркан

Польща посилила охоронні заходи на кордоні з Калінінградською областю, зокрема, на під'їздах до кордону з РФ встановили протитанкові їжаки. Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

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За словами міністра, який опублікував фото загороджень у Twitter, посилення захисту кордону країни – превентивний захід, що є частиною стратегії оборони та стримування Польщі. Подібним чином країна посилить захист кордону з Росією та Білоруссю, зазначив Блащак.

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фото: Маріуш Блащак/Twitter

За день до цього почали діяти нові правила перетину білорусько-польського кордону, запроваджені Варшавою. На кордоні країн тепер повноцінно працюють лише по одному автомобільному прикордонному переходу для легкового та вантажного транспорту.

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Восени 2022 року польська влада розпочала будівництво тимчасового загородження по всій протяжності кордону країни з Калінінградською областю. Як зазначав раніше Блащак, рішення було ухвалено у відповідь на те, що аеропорт Калінінграда почав приймати рейси з країн Близького Сходу. Варшава переймається тим, що РФ спробує наповнити країну нелегальними мігрантами, відправивши їх до кордону.

У березні на кордоні почнуть зводити ґрунтовніший паркан, він буде обладнаний системою датчиків і камер, які дозволять цілодобово стежити за ситуацією незалежно від погодних умов і без необхідності перебувати безпосередньо на лінії кордону, зазначала прес-секретар польської прикордонної служби Ганна Михальська. Алгоритми системи оповіщення будуть налаштовані таким чином, щоб реагувати на спроби перетнути кордон людьми, а не тваринами, уточнили у прикордонній службі.