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Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі танки Leopard 2

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі танки Leopard 2
Leopard 2
Фото: wikimedia

Варшава також підтримує якнайшвидшу відправку винищувачів до Києва, однак тільки після досягнення консенсусу з НАТО

Польща надасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом двох-трьох тижнів. Це буде можливо, як тільки українські військові закінчать своє навчання. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясін, пише CNN.

За його словами, Варшава також підтримує якнайшвидшу відправку винищувачів до Києва. Однак все ще є шлях до досягнення консенсусу між країнами НАТО.

«Так само, як це було з танками, ми сподіваємося, що ця коаліція буде достатньо великою, щоб усе більше підтримувати українців. Реактивні літаки дуже корисні на українській війні. Усе ж я оптиміст», – зауважив він.

Речник нагадав, що Польща все ж є членом НАТО, і для передачі нового озброєння необхідно досягти згоди з усіх подібних питань.

«Щоб брати участь у цьому разом, тому що альянс сильніший, коли ми разом», – додав Ясін.

Нагадаємо, що Португалія готова спорядити Україну трьома бойовими танками Leopard 2 вже наступного місяця.

Крім того, Україна наприкінці тижня отримає від Франції обіцяні легкі танки AMX-10 RC.

Раніше повідомлялося, що Франція відправила в Україну перші легкі танки.

Також Шольц повідомив, коли Україна отримає обіцяні 80 танків Leopard 2.

Також канцлер Німеччини закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

Теги: Польща озброєння танки

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