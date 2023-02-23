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Вперше в історії. Польща збудує в країні атомну електростанцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вперше в історії. Польща збудує в країні атомну електростанцію
фото ілюстративне

Будівництво станції розпочнеться у 2026 році

Уряд Польщі та компанія Westinghouse Electric Company 22 лютого підписали угоду про співпрацю у передпроектній підготовці будівництва першої АЕС у країні. Угоду під час візиту до Варшави президента США Джо Байдена підписали міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва та посол США у Польщі Марк Бжезінський, повідомляє AP.

Будівництво станції розпочнеться у 2026 році. Очікується, що об'єкт почне постачати електроенергію у 2032 році.

Хоча Польща активно використовує відновлювані джерела енергії, майже 70% електроенергії вона отримує за рахунок чорного та бурого вугілля.

«Польське радіо» зазначає, що угода передбачає, серед іншого, аналіз стандартів безпеки та розробку подальшої моделі реалізації інвестицій, а також адаптацію технології до польських місцевих умов.

«Ми прийняли рішення на початку року про підписання першого з декількох контрактів щодо проєктування і саме сьогодні ми перейшли до дій. З концепційного етапу ми переходимо на передпроєктний, а цьогоріч підпишемо перший контракт про проєктування атомної електростанції», - сказав президент фірми Polskie Elektrownie Jądrowe Томаш Стемпень.

До слова, раніше повідомлялося, що Росія може почати удари, щоб вивести з ладу українські АЕС.

Теги: будівництво АЕС Польща

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