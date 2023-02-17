Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща хоче для України «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща хоче для України «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре підтримав Україну
фото: https://inosmi.ru

У Польщі вважають, що Україна якнайшвидше має стати частиною ЄС та НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції виступив із пропозицією про надання Україні «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС. Про це пише Reuters.

На його думку, потрібен буде відповідний формат обговорення цього питання.

«Якби я міг скасувати нормальний шлях вступу, то моя відповідь – так. Ми не можемо дозволити цій країні вести переговори як для звичайного кандидата в ЄС», – заявив він.

Моравецький зазначив, що прагне домогтися прискореного прийняття України до Європейського союзу, додавши, що країна якнайшвидше має стати частиною ЄС та НАТО. Він також наголосив, що для цього необхідно створити новий, особливий процес, спеціально для України.

Матеуш Моравецький також заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. У своєму виступі Зеленський порівняв Україні і Росію із історією про Давида і Голіафа і подякував усім партнерам, які надають Україні зброю та фінансову підтримку.

Читайте також:

Президент Франції закликав до діалогу з Росією, але назвав умову

Кличко назвав головні теми зустрічей на Мюнхенській конференції (фото)

Теги: Польща переговори президент Україна Володимир Зеленський міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна отримає фінансову допомогу від Євросоюзу
Мінфін оприлюднив Меморандум із ЄС: скільки грошей отримає Україна
21 сiчня, 03:58
Радянський солдат в Афганістані
Чому ми досі вшановуємо радянські злочини?
15 лютого, 15:40
Російський диктатор втратив імідж світового лідера
«Без Путіна буде краще» Захід прийняв важливе рішення
10 лютого, 19:00
Зеленський заявив, що Путін «ніхто»: Кремль відреагував
Зеленський заявив, що Путін «ніхто»: Кремль відреагував
26 сiчня, 13:08
Петр Павел та Зузана Чапутова – несподівана зустріч у виборчому штабі
Новообраний президент Чехії у неділю зателефонує Зеленському з пропозицією
29 сiчня, 02:44
Україна виходить із Європейського інституту Омбудсмана: різка заява Лубінця
Україна виходить із Європейського інституту Омбудсмана: різка заява Лубінця
8 лютого, 15:18
Україна не гарантуватиме невикористання західної техніки проти цілей у Росії
Україна не гарантуватиме невикористання західної техніки проти цілей у Росії
5 лютого, 00:24
Зеленський зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про загрози Молдову, щоб захистити її
Кремль планував взяти під контроль Молдову: Зеленський повідомив деталі
9 лютого, 16:11
Держсекретар наголосив, він не бачить, що війна Росії проти України наближається до завершення
Путін хоче узаконити анексію: Блінкен вказав на загрози для світу
15 лютого, 11:22

Політика

Польща хоче для України «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС
Польща хоче для України «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС
Мюнхенська конференція. Українка подякувала міністру оборони Британії подарунком (фото)
Мюнхенська конференція. Українка подякувала міністру оборони Британії подарунком (фото)
Лукашенко розказав, чим ще може допомогти Путіну у війні
Лукашенко розказав, чим ще може допомогти Путіну у війні
У нацистській формі на Олімпіаду. Чеський журнал показав справжнє обличчя Путіна
У нацистській формі на Олімпіаду. Чеський журнал показав справжнє обличчя Путіна
Президент Франції закликав до діалогу з Росією, але назвав умову
Президент Франції закликав до діалогу з Росією, але назвав умову
Рік тому – тиждень до вторгнення. Як Кремль брехав усьому світу
Рік тому – тиждень до вторгнення. Як Кремль брехав усьому світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
41K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
17K
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
8834
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
8604
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
7234
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту