Польща хоче для України «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС

У Польщі вважають, що Україна якнайшвидше має стати частиною ЄС та НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції виступив із пропозицією про надання Україні «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, потрібен буде відповідний формат обговорення цього питання.

«Якби я міг скасувати нормальний шлях вступу, то моя відповідь – так. Ми не можемо дозволити цій країні вести переговори як для звичайного кандидата в ЄС», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Моравецький зазначив, що прагне домогтися прискореного прийняття України до Європейського союзу, додавши, що країна якнайшвидше має стати частиною ЄС та НАТО. Він також наголосив, що для цього необхідно створити новий, особливий процес, спеціально для України.

Матеуш Моравецький також заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. У своєму виступі Зеленський порівняв Україні і Росію із історією про Давида і Голіафа і подякував усім партнерам, які надають Україні зброю та фінансову підтримку.