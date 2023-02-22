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Польща закрила останній пункт пропуску для вантажівок із Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща закрила останній пункт пропуску для вантажівок із Білорусі
Фото: wikimedia

Рух призупинили у відповідь на обмеження для польських перевізників

Від 21 лютого Польща закрила останній пункт пропуску «Кукурики-Козловичі» для білоруських вантажівок. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Водночас обмеження не поширюється на пасажирські перевезення на прикордонному переході в Тересполі.

«У зв'язку з обмеженнями, накладеними білоруською владою на польських перевізників щодо можливості перетину кордону на білорусько-литовському та білорусько-латвійському прикордонних переходах, міністр Маріуш Камінський ухвалив рішення обмежити рух для білоруських вантажних транспортних засобів на прикордонному переході Кукурики-Козловичі», – йдеться в повідомленні польського відомства.

Призупинення руху діятиме допоки білоруська влада не зніме обмеження для польських перевізників, наголосили в міністерстві. Водночас білоруські перевізники можуть їхати до Білорусі через Литву та Латвію.

Нагадаємо, Польща з 10 лютого закрила один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю «Бобровнікі»

У відповідь Білорусь оголосила про обмеження для польських перевізників, внаслідок чого вони можуть в'їжджати до Білорусі та виїжджати через будь-які прикордонні переходи для вантажних автомобілів, але лише «на польсько-білоруській ділянці кордону». Вони не можуть використовувати прикордонні переходи Білорусі з Литвою та Латвією.

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