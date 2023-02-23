Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Польща провела секретну операцію в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща провела секретну операцію в Україні
WP

Місія закінчилася цього тижня через загрозу нового наступу окупантів

Протягом п'яти місяців 98 польських поліцейських брали участь у надсекретній місії в Україні. Вони займалися розмінуванням районів, звідки відійшли росіяни. Про це повідомляє Wirtualna Polska.

Видання зазначає, що вже кілька місяців знало про секретну місію польської поліції в Україні. Але заради безпеки її учасників не повідомляло про неї доти, доки не було отримано офіційне підтвердження з Головного управління поліції, що всі польські поліцейські перетнули кордон і вже перебувають у безпеці на території країни.

Місія розпочалася після минулорічного звернення українців до членів групи ATLAS – поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні контртерористичні підрозділи Європейського Союзу. Прохання полягало в тому, щоб в Україну було направлено піротехніків для проведення робіт із розмінування території країни. Йшлося про ті місця, звідки були витіснені російські і куди не можна було повернутися, оскільки вони були заміновані або небезпечні через інші залишки бойових дій.

Зазначаться, що українська армія не має достатньої кількості саперів, щоб швидко впоратися з цим завданням. Не можуть це зробити і військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено Росією як провокація. Тому в хід пішла тільки відправка поліцейських піротехніків.

З усіх членів групи ATLAS на заклик українців відгукнулася тільки Польща. Інші країни вважали місію в країні, що воює, занадто небезпечною.

Влітку 2022 року рішенням міністра внутрішніх справ і адміністрації було створено Гуманітарний контингент поліції, що складається зі співробітників самостійних антитерористичних підрозділів поліції. В Україну вирушили тільки добровольці. До групи входили піротехніки, медики та члени бойових груп, завданням яких був захист членів польської місії. Співробітники поліції також узяли із собою двох собак, навчених виявленню вибухових речовин.

Спочатку місія мала тривати три місяці. Однак у грудні її було продовжено ще на два. Польські поліцейські працювали в Київській області. Одним із перших завдань піротехніків було розчищення території одного з аеропортів під Києвом. Поляки прибрали загалом 2000 небезпечних предметів. Крім іншого, вони очистили дороги і поля від протитанкових і протипіхотних мін. За майже п'ять місяців роботи жоден із польських поліцейських не постраждав.

Останніми тижнями в штаб-квартирі поліції було ухвалено рішення про припинення місії. На це вплинула, зокрема, розвідувальна інформація про запланований наступ Росії. У середу всі члени польського контингенту благополучно повернулися до Польщі.

Раніше повідомлялося, що повне розмінування України може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років. За іншими даними, знадобиться до 10 років.

Теги: розмінування Київщина Польща Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leopard 2
Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі танки Leopard 2
22 лютого, 00:47
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре підтримав Україну
Польща хоче для України «ексклюзивних умов» щодо вступу до ЄС
17 лютого, 23:02
МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України
МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України
12 сiчня, 15:50

Події в Україні

Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Скільки людей загинуло від рук росіян під час окупації Київщини: поліція назвала моторошні цифри
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
Чи буде новий наступ росіян із Білорусі: оцінка Буданова і Дейнека
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
«Де дорога на Москву?» – пряма мова Резнікова з «Леопарда» (фото, відео)
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
У Маріуполі прогримів вибух: є влучання по окупантах
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Буданов назвав умову, за якої росіяни могли взяти Київ
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков
Усі мости Києва були заміновані на випадок прориву росіян – Резніков

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9492
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8130
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7123
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6956
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6569
Росіяни накрили вогнем лікарню у Херсоні: момент влучання потрапив на відео

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту