Поранення японського журналіста у Києві: з'явилась реакція Японії

Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні

Посольство Японії в Україні обурене масованим ракетним ударом РФ по Україні в переддень Нового року, внаслідок чого поранено японського журналіста. Відповідна заява з'явилась у Twitter посольства Японії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста», – йдеться у заяві.

Посольство Японії 🇯🇵 глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста. Будь ласка, читайте текст після реклами December 31, 2022

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наразі через ракетну атаку загинув літній чоловік. Є також семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – у вкрай важкому стані.

Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.