Поранення японського журналіста у Києві: з'явилась реакція Японії
Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні
Посольство Японії в Україні обурене масованим ракетним ударом РФ по Україні в переддень Нового року, внаслідок чого поранено японського журналіста. Відповідна заява з'явилась у Twitter посольства Японії.
«Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста», – йдеться у заяві.
Посольство Японії 🇯🇵 глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста.— Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) December 31, 2022
Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наразі через ракетну атаку загинув літній чоловік. Є також семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – у вкрай важкому стані.
Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.
Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.
Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.
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