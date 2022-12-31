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Поранення японського журналіста у Києві: з'явилась реакція Японії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Поранення японського журналіста у Києві: з'явилась реакція Японії
Японія глибоко обурена масованим нападом на цивільне населення України
фото з відкритих джерел

Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні

Посольство Японії в Україні обурене масованим ракетним ударом РФ по Україні в переддень Нового року, внаслідок чого поранено японського журналіста. Відповідна заява з'явилась у Twitter посольства Японії.

«Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста», – йдеться у заяві.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наразі через ракетну атаку загинув літній чоловік. Є також семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – у вкрай важкому стані.

Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: росія Японія війна обстріл Україна журналіст поранення

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