Посол Брінк: Російські ракетні обстріли лише посилюють рішучість США

Російські ракетні обстріли України, зокрема такі, як сьогоднішній, лише посилюють рішучість Сполучених Штатів Америки. Про це у Twitter заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

For the third time this holiday week, Russia launched indiscriminate attacks on the people of Ukraine, hitting homes, hotels, & other civilian sites. These assaults, particularly terrible this time of year, only deepen the resolve of brave Ukrainians, and our own.