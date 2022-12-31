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Посол Брінк: Російські ракетні обстріли лише посилюють рішучість США

glavcom.ua
Посол Брінк: Російські ракетні обстріли лише посилюють рішучість США
фото Служби безпеки України

«Масовані обстріли особливо жахливі взимку»

Російські ракетні обстріли України, зокрема такі, як сьогоднішній, лише посилюють рішучість Сполучених Штатів Америки. Про це у Twitter заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк наголосила, що сьогоднішня російська атака стала третьою за цей святковий тиждень, коли військові РФ здійснили удари по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах України.

«Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу», – наголосила посол США в Україні.

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. 

Нагадаємо, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

 

 

 

 

 

Теги: війна росія тероризм обстріл США Бріджит Брінк допомога ЗСУ

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