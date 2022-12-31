Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці

Рятувальники і медики слідують на місця

Ворожі ракети 31 грудня впали у трьох районах столиці. Інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив міський голова Віталій Кличко.

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Так, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі.

«Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця», – написав Кличко.

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Раніше повідомили про екстрені відключення електроенергії у столиці та Київській області.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.