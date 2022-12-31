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Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
У Києві зафіксували прильоти
фото з відкритих джерел

Рятувальники і медики слідують на місця

Ворожі ракети 31 грудня впали у трьох районах столиці. Інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Так, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі.

Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці фото 1

«Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця», – написав Кличко.

Раніше повідомили про екстрені відключення електроенергії у столиці та Київській області. 

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: Віталій Кличко рятувальники Telegram

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