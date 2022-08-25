Посол Швейцарії: вже було сім пакетів санкцій ЄС проти Росії і ми до всіх приєднались

Дипломат: «Наші закони не дозволяють нам приймати індивідуальні санкції, але…»

Швейцарія доєдналась до чергового пакету санкцій ЄС, запровадивши ембарго на російське золото та заморозивши активи «Сбербанку». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Клод Вільд посказав, що згідно зі швейцарським законодавством, Швейцарія дотримується санкцій, які приймає ООН.

«Але у даному випадку рішення ООН блокуються через вето Росії. Наш закон говорить, що ми можемо у спеціальних ситуаціях приєднуватись до санкцій міжнародних об’єднань, якщо немає санкцій ООН. І саме це ми зробили. 28 лютого цього року через чотири дні після початку агресії ми ухвалили рішення приєднатися до санкцій ЄС», – розповів посол.

Він пояснив, що швейцарські закони не дозволяють країні приймати індивідуальні санкції.

«Тому, насправді, ініціатива завжди за партнером, якому Швейцарія вирішує слідувати чи ні. Якщо ЄС ухвалює санкції, тоді ми як суверенна країна, самі ухвалюємо рішення про приєднання до їхніх санкцій. І вже було сім пакетів санкцій ЄС і ми до всіх приєднались», – зазначив посол.

Клод Вільд також пояснив, чому деякі з банків дозволяють громадянам Російської Федерації оформлювати картки Visa/Mastercard.

«Жодний швейцарський банк не має права робити того, що суперечить санкціям. Банки відіграють ключову роль у забезпеченні санкцій. Відповідно до закону вони зобов’язані виконувати належну перевірку, це означає, що вони повинні завжди знати, хто є їхніми клієнтами. Вони повинні знати не лише, хто підписав договір, а й звідки у клієнта гроші та хто є фактичними власниками. Щодо санкцій, то вони не спрямовані проти кожного росіянина, а проти надання деяких послуг росіянам. Таким речам треба надавати належну увагу. У нас вільний ринок і немає поліції, яка стежить за всіма, але якщо ми дізнаємось про такі речі, то негайно це розглядаємо і кладемо край такій діяльності», – резюмував посол Швейцарії в Україні.