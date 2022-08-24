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Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Посол Швейцарії Клод Вільд розповів, хто фінансуватиме відновлення України
фото з відкритих джерел

«З великими інвестиціями доведеться почекати, поки не закінчиться війна»

На міжнародній конференції з відновлення України URC2022 в Лугано було ухвалено сім принципів, які стануть рецептом відновлення України, частину якого фінансуватимуть міжнародні донори та партнери. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Він нагадав, що на цій конференції, яку спільно з Україною організувала Швейцарія, була велика українська делегація за участю кількох міністрів, прем’єра, спікера Верховної Ради. У конференції взяли участь президент Єврокомісії Урсула Фон де Ляйєн, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка є кандидатом у прем’єри, а також представники 40 країн, 18 міжнародних організацій, парламентських, громадянського суспільства, економісти. Більш ніж 1000 людей упродовж двох днів обговорювали ситуацію в Україні та шляхи відновлення. 

Оцінюючи результати конференції, посол сказав: «Перш за все, хочу відзначити, що успіхом був сам факт того, що конференція відбулась, хоча було багато причин, щоб її не проводити… Успіх конференції також полягав в тому, що ми зібрали 1000 людей, які знають Україну і працюють з нею. І вони майже три роки не могли взаємодіяти фізично, спочатку через Covid, а потім через війну. Таким чином, мережевий ефект URC2022 у Лугано був чудовим».

«Нам удалося консенсусом ухвалити сім принципів Лугано, чого не було на самому початку конференції. «Луганські принципи» – це ніби рецепт відновлення України, частину якого фінансуватимуть міжнародні донори та партнери. Спочатку очікувалося, що «Луганська декларація» буде документом двох співголів конференції – України та Швейцарії. Але всі учасники прийняли та схвалили  документ, що є справжнім успіхом. Про успіх також свідчить той факт, що конференція з відновлення, ініційована в Швейцарії, вже запланована для проведення у наступному році у Великій Британії», – сказав Клод Вільд.

Він зазначив, що конференція в Лугано не планувалась як повторення донорської конференції у Варшаві, оскільки не можуть країни щотримісяці обіцяти нові кошти.

«Тому технічно це не була фандрейзингова подія, а концептуальна конференція про те, що означає відбудова, коли вона може розпочатися, хто є партнерами, як має бути організовано партнерство, щоб відбудова була розумною та ефективною», – сказав посол.

За його словами, лідером з відбудови має бути український уряд, а міжнародні донори будуть партнерами.

«Що стосується початку відбудови, то, враховуючи складність ситуації, вона вже почалася і проходитиме в декілька різних етапів. Не забуваймо, що стійкість України частково можна пояснити реформами, які вже були проведені до війни. Тому зараз, як ніколи, слід продовжувати зусилля в цій сфері. Для протидії колосальним руйнуванням, спричиненим війною, потрібні відповідні ресурси. Для партнерів України зрозуміло, що міжнародна підтримка має бути довгостроковою. Щоб зберегти готовність працювати з Україною в довгостроковій перспективі, наша підтримка повинна супроводжуватися заходами контролю та зміцнення довіри. «Луганська декларація» визначає принципи політичного процесу на шляху України до відновлення», – сказав Вільд.

У районах, які було звільнено від російської армії, на півночі Київської, Чернігівської, Сумської області, вже розпочалася перша фаза відбудови. «Перша фаза відбудови це – відновлення базової інфраструктури, зведення тимчасового житла. З великими інвестиціями доведеться почекати, поки не закінчиться війна. Лише тоді йтиметься про реальну відбудову великої інфраструктури», – зазначив посол.

Він додав, що кошти, вкладені в проєкти з відбудови України, використовуватимуться під належним контролем і гарантіями української сторони, що олігархи не матимуть на це впливу. «Контролювати – це перевіряти, як розподіляються поставки, як вибираються компанії, які отримують право на проведення реконструкційних робіт», – пояснив посол.

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Теги: війна Україна росія економіка Швейцарія посол інвестиції

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