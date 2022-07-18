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    Події в Україні

    Швейцарія відмовилась лікувати поранених українських бійців: причина

    НАТО звернулося з проханням дозволити лікувати поранених українців у Швейцарії - Швейцарія відмовилась лікувати поранених українських бійців: причина
    НАТО звернулося з проханням дозволити лікувати поранених українців у Швейцарії
    фото ілюстративне

    Причиною такого рішення став нейтралітет країни

    Федеральний уряд Швейцарії відмовив лікувати поранених під час війни українців – як цивільних, так і військових. З таким проханням до країни звернулось НАТО. Про це повідомляє Swiss info.

    Відомо, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на катастрофи звернувся з проханням дозволити лікувати поранених українців у Швейцарії. Цей відділ НАТО координує медичну евакуацію з України на міжнародному рівні.

    У травні деякі кантони Швейцарії заявили про готовність лікувати поранених українців, проте скоординована медична служба Швейцарії, Федеральне управління громадської охорони здоровʼя та Федеральний департамент закордонних справ провели різноманітні розслідування і за три тижні відмовили в прийомі поранених українців із юридичних та практичних причин. Головні побоювання уряду стосувались того, що це порушило б статус нейтральної держави.

    Швейцарія у своїй відповіді посилається на Женевські конвенції 1949 року, які містять спеціальне роз'яснення для нейтральних держав.

    Згідно з статтею 37 Першої Женевської конвенції нейтральна країна може опікуватися пораненими солдатами воюючих країн. Але у такому випадку Швейцарія повинна подбати про те, щоб постраждалі після одужання «більше не могли брати участь у бойових діях».

    У Гаазькій угоді від 1907 року теж вказано, що нейтральна держава повинна охороняти поранених військових так, щоб вони «не могли знову брати участь у бойових діях».

    Крім того, уряд Швейцарії відмовив у лікуванні цивільних українців, оскільки майже неможливо відрізнити цивільних від солдатів з огляду на те, що «багато цивільних українців беруть до рук зброю, щоб захищати свою країну».

    Натомість швейцарські чиновники планують допомагати пораненим і надсилати гуманітарну допомогу в цивільні лікарні в Україні.

    Раніше повідомлялося, що лікувати постраждалих від війни Україні допоможе Німеччина.

    Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

    Теги: росія окупанти НАТО Швейцарія війна Україна окупація #stoprussia нейтралітет
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    Швейцарія відмовилась лікувати поранених українських бійців: причина