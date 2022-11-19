Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки

Путін продемонстрував свою зневагу до G20, не виступивши навіть онлайн

Своїми масованими ракетними обстрілами території України та брехнею росіяни демонструють усьому цивілізованому світові та, зокрема, учасниками саміту G20, що вони плювати хотіли на зусилля лідерів країн, миротворчі дії та спроби зупинити війну. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол України в Індонезії Василь Гамянін.

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На думку дипломата, масований ракетний обстріл України 15 листопада є сигналом московського режиму всьому світу.

«Всі такі ракетні історії готуються заздалегідь, але можуть корегуватися у часі на добу-дві. Безумовно, це прямий сигнал московського фашистського режиму всьому світу (та якщо брати вужче – учасникам G19 і особливо головуючій країні Індонезії). Росіяни показали, що абсолютно плювати хотіли на їхні зусилля, миротворчі дії та спроби зупинити війну. І початком цього сигналу був не ракетний удар, який став лише увінчанням цієї позиції, а відмова Путіна приїхати на саміт. Це був безпідставний жест зневаги до тих, хто його запрошував. А ще більшим жестом зневаги стало те, що він навіть не виступив хоча б онлайн, для чого точно можна було би знайти можливість», – зазначив він.

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Дипломат також відзначив виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на саміті G20 – повний брехні та пропагандистських штампів про Україну.

«Треба було чути, як виступав на цьому заході Лавров-Ріббентроп, який заміняв Путіна. Знову та сама маячня: бойові комарі, біолабораторії, у всьому винен Захід і тому подібне. Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки», – сказав посол.

За словами Василя Гамяніна, глава російського МЗС, на саміті G20 «створював ілюзію бурхливої діяльності» та заявив про проведення низки зустрічей з західними лідерами.

«Лавров там взагалі створював ілюзію бурхливої діяльності – казав, що він і з Макроном спілкувався, і з Шольцом, що той же Шольц потім заперечував.

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Не можу сказати, хто з ким розмовляв, бо тусовка була дуже велика – 39 делегацій, які спілкувалися між собою під час саміту, в кулуарах, кабінетах. Єдине, що можна точно сказати – все це московське кодло постійно бреше і не треба це брати взагалі до уваги. Те ж саме і з потраплянням Лаврова у лікарню (перед початком саміту G-20 ЗМІ повідомили про госпіталізацію Лаврова, однак у МЗС Росії це заперечили – «Главком») – ну всі ж знають, як це було, навіщо брехати?» – наголосив український дипломат.

Нагадаємо, 15-16 листопада на індонезійському курортному острові Балі відбувся саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги було приділено Україні.

У зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від участі в саміті лідерів Великої двадцятки, навіть онлайн. Росію на саміті представляв глава МЗС Сергій Лавров. Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров завершив участь у саміті G20 на Балі у перший день заходу, 15 листопада, та покинув Індонезію того ж дня.

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

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