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Кремль пояснив, чому Путін не братиме участь у саміті G20

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль пояснив, чому Путін не братиме участь у саміті G20
Пєсков зазначив, що рішення не їхати на саміт G20 ухвалив сам Путін
фото з відкритих джерел

Причиною, чому Путін не поїде на саміт, став нібито його графік

Російський диктатор Володимир Путін не братиме участі в саміті лідерів Великої двадцятки, який відбудеться на Балі в Індонезії, навіть онлайн. Про це заявив його речник Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Зазначається, що рішення не їхати на саміт G20 ухвалив сам Путін. Це нібито пов'язано з його графіком та необхідністю перебування в Росії.

«Це рішення глави держави пов'язане з його графіком та необхідністю знаходження в РФ», – сказав речник.

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається до зустрічі онлайн. 

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що при ухваленні рішення щодо участі Путіна у саміті «двадцятки» буде враховуватися, зокрема, питання безпеки хазяїна Кремля.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що участь російського диктатора Володимира Путіна в саміті G20 в Індонезії була б «небезпечною» для нього, оскільки там довелося б відповідати на конкретні питання щодо розв'язаної в Україні війни, а не озвучувати свої пропагандистські наративи. 

Читайте також: Президенту України треба набратися мужності та поїхати на Балі
Теги: саміт великої двадцятки путін Володимир Зеленський війна

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