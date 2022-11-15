Як Зеленський потролив Росію на саміті G-20
Український лідер перейменував зустріч найвпливовіших лідерів світу з G-20 на G-19, показавши, що Росії там не місце
Президент України Володимир Зеленський у своїй промові на саміті G-20 декілька разів назвав її G-19, натякаючи, що Росію варто виключити з нього.
«Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. І я дякую вам, шановні G19, за те, що ви чітко це підтверджуєте. Будь ласка, застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю», – сказав Зеленський.
Президент також назвав групу «дев’ятнадцяткою», коли пропонував лідерам приєднатися до ініціативи з допомоги найбіднішим країнам світу «Зерно з України», перше судно в рамках якої вирушить до Ефіопії.
Нагадаємо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.
У зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.
Зеленський також у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії та окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни.
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