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Як Зеленський потролив Росію на саміті G-20

Надія Клочко
glavcom.ua
Як Зеленський потролив Росію на саміті G-20
Президент України виступив перед учасниками саміту G-20
фото: Офіс президента

Український лідер перейменував зустріч найвпливовіших лідерів світу з G-20 на G-19, показавши, що Росії там не місце

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові на саміті G-20 декілька разів назвав її G-19, натякаючи, що Росію варто виключити з нього.

«Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. І я дякую вам, шановні G19, за те, що ви чітко це підтверджуєте. Будь ласка, застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю», – сказав Зеленський.

Президент також назвав групу «дев’ятнадцяткою», коли пропонував лідерам приєднатися до ініціативи з допомоги найбіднішим країнам світу «Зерно з України», перше судно в рамках якої вирушить до Ефіопії.

Нагадаємо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.

У зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Зеленський також у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії та окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни.

Читайте також: Зеленський виступив на саміті G20: повний текст (відео)
Теги: росія саміт великої двадцятки Володимир Зеленський

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