Посол України в Китаї розповів, чому його досі не прийняв Сі Цзіньпін

«У цьому питанні відсутня конспірологія»

Цьогоріч у квітні президент Володимир Зеленський призначив колишнього очільника Міністерства стратегчної промисловості Павла Рябікіна послом України в Китаї. Однак лише у червні Рябікін вручив копії вірчих грамот директору протокольного департаменту міністерства закордонних справ Китаю Хун Лею і приступив до виконання обов’язків. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» посол розповів, чому так затягнувся процес його призначення і коли чекати на вручення вірчих грамот лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

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25 квітня 2023 року китайський президент прийняв вірчі грамоти у 70 послів різних країн. Однак Павла Рябікіна було призначено тільки на наступний день, після розмови Сі Цзіньпіна з Зеленським. І лише 20 червня копії вірчих грамот надійшли директору протокольного департаменту МЗС Китаю Хун Лею. За словами Рябікіна, у цьому питанні відсутня конспірологія.

Він зауважив, що процес призначення посла в Україні чітко регламентований, як і подальша процедура його акредитації у державі перебування.

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«У квітні цього року голова КНР Сі Цзіньпін вперше за останні два роки прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав. Передусім, така пауза відбулася через існування жорстких коронавірусних обмежень у Китаї», – пояснив Рябікін.

Посол зазначив, що з моменту останньої церемонії вручення на територію Китаю прибули вже майже 20 нових послів, які також очікують на зустріч із лідером держави.

«Всі вони вручатимуть вірчі грамоти у порядку прибуття до держави, наприклад, переді мною буде посол Нікарагуа Майкл Кемпбелл, за мною – посол Ірану Мохсен Бахтіяр», – сказав дипломат.

Рябікін уточнив, що в поточних умовах важко передбачати, коли може відбутися така церемонія, адже все залежить від графіка голови КНР.

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«Всі у процесі очікування. Але це не обмежує мене у здійсненні моїх функцій як посла», – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, що 26 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Китаї. Ним став Павло Рябікін.

До слова, на думку Рябікіна, єдиний механізм, який може вплинути на великі китайські компанії та змусити їх покинути працювати у Росії та вести з нею торгівлю – це застосування санкцій.