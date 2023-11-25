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Посол України в Китаї розповів, чому його досі не прийняв Сі Цзіньпін

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Посол України в Китаї розповів, чому його досі не прийняв Сі Цзіньпін
Павло Рябікін 20 червня 2023 року вручив копії вірчих грамот директору Протокольного департаменту МЗС Китаю Хун Лею
фото: Посольство України в Китаї

«У цьому питанні відсутня конспірологія»

Цьогоріч у квітні президент Володимир Зеленський призначив колишнього очільника Міністерства стратегчної промисловості Павла Рябікіна послом України в Китаї. Однак лише у червні Рябікін вручив копії вірчих грамот директору протокольного департаменту міністерства закордонних справ Китаю Хун Лею і приступив до виконання обов’язків. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» посол розповів, чому так затягнувся процес його призначення і коли чекати на вручення вірчих грамот лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

25 квітня 2023 року китайський президент прийняв вірчі грамоти у 70 послів різних країн. Однак Павла Рябікіна було призначено тільки на наступний день, після розмови Сі Цзіньпіна з Зеленським. І лише 20 червня копії вірчих грамот надійшли директору протокольного департаменту МЗС Китаю Хун Лею. За словами Рябікіна, у цьому питанні відсутня конспірологія.

Він зауважив, що процес призначення посла в Україні чітко регламентований, як і подальша процедура його акредитації у державі перебування.

«У квітні цього року голова КНР Сі Цзіньпін вперше за останні два роки прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав. Передусім, така пауза відбулася через існування жорстких коронавірусних обмежень у Китаї», – пояснив Рябікін.

Посол зазначив, що з моменту останньої церемонії вручення на територію Китаю прибули вже майже 20 нових послів, які також очікують на зустріч із лідером держави.

«Всі вони вручатимуть вірчі грамоти у порядку прибуття до держави, наприклад, переді мною буде посол Нікарагуа Майкл Кемпбелл, за мною – посол Ірану Мохсен Бахтіяр», – сказав дипломат.

Рябікін уточнив, що в поточних умовах важко передбачати, коли може відбутися така церемонія, адже все залежить від графіка голови КНР.

«Всі у процесі очікування. Але це не обмежує мене у здійсненні моїх функцій як посла», – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, що 26 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Китаї. Ним став Павло Рябікін.

До слова, на думку Рябікіна, єдиний механізм, який може вплинути на великі китайські компанії та змусити їх покинути працювати у Росії та вести з нею торгівлю – це застосування санкцій. 

Читайте також: Пів року у Китаї. Перше інтерв’ю посла Павла Рябікіна
Теги: посол Китай Павло Рябікін Сі Цзіньпін

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