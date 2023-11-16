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Президент США підбив підсумки зустрічі з лідером Китаю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президент США підбив підсумки зустрічі з лідером Китаю
У США відбулася зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна
фото: AFP

Байден розповів, про що домовився із Сі Цзіньпіном

У Сан-Франциско відбулася зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Президент США високо оцінив перемовини з китайським лідером. Про це Байден заявив під час підсумкової пресконференції за результатами зустрічі, передає CNN.

Президент США сказав, що переговори з Сі були одними з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій.

Байден зазначив, що вони з лідером Китаю не завжди погоджувалися: «Я знаю цю людину, знаю його спосіб дій, дивився йому в очі – у нас є розбіжності. У нього інший погляд на багато речей, ніж у мене, але він був чесним».

За словами Байдена, під час переговорів лідери двох країн домовилися про відновлення військових зв'язків. Обидві сторони також відновлять зустрічі між своїми міністерствами оборони, консультації з морської військової безпеки та розпочнуть переговори між керівниками командувань.

Після багатьох років відновлено співпрацю між США й Китаєм у боротьбі з торгівлею наркотиками. Зокрема, досягнуто домовленості щодо зменшення потоку хімічних речовин і готових пігулок, зокрема, фентанолу, з Китаю до Західної півкулі.

Країни домовилися проводити зустрічі на рівні експертів, щоб обговорити ризики та безпекові питання, пов’язані зі штучним інтелектом.

Під час розмови лідер Китаю закликав США мають підтримати неминуче мирне возз'єднання материкового Китаю та Тайваню, а також припинити постачати озброєння Тайбею. Байден у відповідь повторив позицію США щодо підтримки миру та стабільності в регіоні.

Під час переговорів відбувся «обмін думками щодо регіональних і глобальних питань», у тому числі стосовно відмови Росії припинити жорстоку війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном було досягнуто «реального прогресу». 

Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай не планує перевершити або замінити США. 

Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско в рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва

Теги: Китай переговори Сі Цзіньпін США Джозеф Байден

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