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Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном
Український лідер Володимир Зеленський та голова КНР Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що розмова з Сі Цзіньпіном дасть потужний поштовх для розвитку двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це глава держави написав у Twitter.

«У мене була довга та змістовна телефонна розмова з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Вважаю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

До цього Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

У запропонованому плані є 12 пунктів:

  • повага до суверенітету всіх країн;
  • відмова від «менталітету холодної війни»
  • припинення бойових дій;
  • відновлення мирних переговорів;
  • вирішення гуманітарної кризи;
  • захист цивільного населення та військовополонених;
  • підтримання безпеки атомних електростанцій;
  • зниження стратегічних ризиків;
  • сприяння експорту зерна;
  • припинення односторонніх санкцій
  • підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
  • сприяння післявоєнній відбудові.

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий мирний план Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна. 

Читайте також: Мирний план Китаю. Сказати, щоб нічого не сказати
Теги: Китай Володимир Зеленський Сі Цзіньпін

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