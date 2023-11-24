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Чи варто Україні вводити санкції проти Китаю за співпрацю з Росією? Посол Рябікін дав відповідь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи варто Україні вводити санкції проти Китаю за співпрацю з Росією? Посол Рябікін дав відповідь
Як каже Рябікін, спостерігається нарощування обсягів торгівлі між Росією та Китаєм
фото з відкритих джерел

«Три роки поспіль Китай був найбільшим торговельним партнером України»

Єдиний механізм, який може вплинути на великі китайські компанії та змусити їх покинути працювати у Росії та вести з нею торгівлю – це застосування санкцій. Таку думку висловив в інтерв'ю «Главкому» посол України у Китаї Павло Рябікін.

«Водночас, залишається відкритим питання дієвості таких заходів, які навряд чи змінять ситуацію, але точно створять труднощі у подальшій розбудові двостороннього політичного діалогу з Китаєм», – зауважив посол.

Як зауважив Рябікін, попри нещодавню інформацію від ISW, що російсько-китайські відносини погіршуються, динаміка комунікації на високому рівні між Китаєм і Росією не дає підстав говорити про послаблення їхньої співпраці. За його словами, навпаки, спостерігається подальша активізація контактів та нарощування обсягів торгівлі.

Дипломат каже, три роки поспіль (у 2019-2021 рр.) Китай був найбільшим торговельним партнером України, але повномасштабна військова агресія Росії змінила цю ситуацію.

«Слід зазначити, що номенклатура товарів у зовнішній торгівлі між Україною та Китаєм значно відрізняється від номенклатури у торгівлі між Китаєм та РФ, адже найбільший обсяг припадає на російські поставки нафти, природного газу, деревини та пиломатеріалів. Ми не можемо скласти конкуренцію російським товарам у Китаї, проте маємо працювати над розширенням асортименту, збільшенням обсягів та підвищенням якості української продукції, що експортується до КНР», – пояснив посол.

Нагадаємо, відносини Росії та Китаю можна порівняти з пошуком золотої середини, пишуть журналісти видання CNBC. Пекін хоче, щоб Росія одночасно була не надто сильною і не могла кинути йому виклик – і не надто слабкою, оскільки в цьому випадку Китай виявиться віч-на-віч із Заходом.

Як зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму виступі на Halifax International Security Forum у Канаді, світ перебуває у турбулентності, усе частіше лунають меседжі про новий світовий порядок. Якщо Росію не зупинити зараз, то у недалекому майбутньому Захід може зіштовхнутися із повноцінним альянсом «Росія-Іран-Китай», до якого приєднаються і деякі європейські країни.

Читайте також: Пів року у Китаї. Перше інтерв’ю посла Павла Рябікіна
Теги: росія санкції Китай торгівля посол

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