Чи варто Україні вводити санкції проти Китаю за співпрацю з Росією? Посол Рябікін дав відповідь

Як каже Рябікін, спостерігається нарощування обсягів торгівлі між Росією та Китаєм

«Три роки поспіль Китай був найбільшим торговельним партнером України»

Єдиний механізм, який може вплинути на великі китайські компанії та змусити їх покинути працювати у Росії та вести з нею торгівлю – це застосування санкцій. Таку думку висловив в інтерв'ю «Главкому» посол України у Китаї Павло Рябікін.

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«Водночас, залишається відкритим питання дієвості таких заходів, які навряд чи змінять ситуацію, але точно створять труднощі у подальшій розбудові двостороннього політичного діалогу з Китаєм», – зауважив посол.

Як зауважив Рябікін, попри нещодавню інформацію від ISW, що російсько-китайські відносини погіршуються, динаміка комунікації на високому рівні між Китаєм і Росією не дає підстав говорити про послаблення їхньої співпраці. За його словами, навпаки, спостерігається подальша активізація контактів та нарощування обсягів торгівлі.

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Дипломат каже, три роки поспіль (у 2019-2021 рр.) Китай був найбільшим торговельним партнером України, але повномасштабна військова агресія Росії змінила цю ситуацію.

«Слід зазначити, що номенклатура товарів у зовнішній торгівлі між Україною та Китаєм значно відрізняється від номенклатури у торгівлі між Китаєм та РФ, адже найбільший обсяг припадає на російські поставки нафти, природного газу, деревини та пиломатеріалів. Ми не можемо скласти конкуренцію російським товарам у Китаї, проте маємо працювати над розширенням асортименту, збільшенням обсягів та підвищенням якості української продукції, що експортується до КНР», – пояснив посол.

Нагадаємо, відносини Росії та Китаю можна порівняти з пошуком золотої середини, пишуть журналісти видання CNBC. Пекін хоче, щоб Росія одночасно була не надто сильною і не могла кинути йому виклик – і не надто слабкою, оскільки в цьому випадку Китай виявиться віч-на-віч із Заходом.

Як зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму виступі на Halifax International Security Forum у Канаді, світ перебуває у турбулентності, усе частіше лунають меседжі про новий світовий порядок. Якщо Росію не зупинити зараз, то у недалекому майбутньому Захід може зіштовхнутися із повноцінним альянсом «Росія-Іран-Китай», до якого приєднаються і деякі європейські країни.