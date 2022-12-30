Скільки помре росіян? Ексглава МЗС Польщі назвав ключове питання 2023 року    

Сікорський вважає, що росіяни мусять зрозуміти, що їхні смерті не варті імперських ілюзій Кремля

Ексміністр закордонних справ Польщі, а нині депутат Європарламенту Радослав Сікорський коментуючи війну Росії проти України задався питанням, скільки росіян має ще померти, перш ніж вони зрозуміють, що імперські амбіції Путіна того не варті. Про це Сікорський написав у Твіттер.

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«Ключове питання 2023 року полягає в тому, скільки росіян має померти, перш ніж критична маса з них зрозуміє те, до чого європейці дійшли значно раніше: що імперські ілюзії того не варті», – написав Сікорський.

The key question of 2023 is how many Russians need to die before a critical mass of them understand what other Europeans have concluded before them: that imperial illusions are not worth it. Будь ласка, читайте текст після реклами December 30, 2022

Як повідомлялося, Варшава відмовилася від гучних новорічних святкувань через війну в Україні.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.