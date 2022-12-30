Головна Світ Політика
search button user button menu button

Скільки помре росіян? Ексглава МЗС Польщі назвав ключове питання 2023 року    

glavcom.ua
Скільки помре росіян? Ексглава МЗС Польщі назвав ключове питання 2023 року    
Сікорський вважає, що росіяни сліпо довіряють свої владі
фото з відкритих джерел

Сікорський вважає, що росіяни мусять зрозуміти, що їхні смерті не варті імперських ілюзій Кремля

Ексміністр закордонних справ Польщі, а нині депутат Європарламенту Радослав Сікорський коментуючи війну Росії проти України задався питанням, скільки росіян має ще померти, перш ніж вони зрозуміють, що імперські амбіції Путіна того не варті. Про це Сікорський написав у Твіттер.

«Ключове питання 2023 року полягає в тому, скільки росіян має померти, перш ніж критична маса з них зрозуміє те, до чого європейці дійшли значно раніше: що імперські ілюзії того не варті», – написав Сікорський.

Як повідомлялося, Варшава відмовилася від гучних новорічних святкувань через війну в Україні.

Нагадаємо, триває 310 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БпЛА Шахед-136, усі вони були збиті. Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди. 

Читайте також:

Теги: Польща депутат війна смерть ворог росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща затримала шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі
Польща затримала шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі
17 грудня, 17:53
Візит Зеленського до США. Польща висміяла реакцію Росії
Візит Зеленського до США. Польща висміяла реакцію Росії
23 грудня, 09:13
Росія, ймовірно, змінить командувача Західним угрупованням військ – британська розвідка
Росія, ймовірно, змінить командувача Західним угрупованням військ – британська розвідка
Сьогодні, 10:25

Політика

Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
Пєсков вигадав незграбне пояснення, чому Путін ховається від журналістів
Пєсков вигадав незграбне пояснення, чому Путін ховається від журналістів
Скільки помре росіян? Ексглава МЗС Польщі назвав ключове питання 2023 року    
Скільки помре росіян? Ексглава МЗС Польщі назвав ключове питання 2023 року    
Виїжджайте, поки є можливість: колишній головний рабин Москви звернувся до євреїв в РФ
Виїжджайте, поки є можливість: колишній головний рабин Москви звернувся до євреїв в РФ
Росія виходить із договорів Ради Європи
Росія виходить із договорів Ради Європи
Кремль назвав трьох європейських друзів Путіна
Кремль назвав трьох європейських друзів Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
27K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
18K
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
17K
Президент підписав закон про медіа, у Білорусі впала ракета. Головне за 29 грудня
13K
30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8620
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу

Новини

Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Сьогодні, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Сьогодні, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Сьогодні, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту