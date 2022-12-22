Макрон різко відповів критикам «гарантій безпеки» для РФ

Французький президент боїться, що за столом мирних переговорів опиняться «тільки китайці і турки»

Президент Франції Еммануель Макрон вкотре захистив свою пропозицію щодо «гарантій безпеки» для Росії після закінчення її загарбницької війни проти України в інтерв'ю Le Monde.

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«Наприкінці нам доведеться посадити всіх за стіл. І нехай усі європейці та західники, які дають мені уроки моралі, пояснять мені, з ким вони будуть сидіти за цим столом. Я не хочу, щоб тільки китайці і турки вели переговори у майбутньому», – сказав президент Франції.

При цьому, за його словами, наразі гарантії безпеки для Росії не стоять на порядку денному у Франції.

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Зазначимо, що Макрон вже заявляв про необхідність «гарантій безпеки» для РФ, проте не уточнив, яким чином їй мають гарантувати безпеку.

Нагадаємо, Країни Балтії та інші європейські країни, обурені коментарями президента Франції Еммануеля Макрона щодо гарантій безпеки для Росії. Вони офіційно заявили про незгоду та пояснили свою позицію Франції. представники Чехії, а також Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Естонії доправили письмовий демарш до директорату континентальної Європи французького МЗС. Чернетку документа представники Чехії передали до столиць інших країн ЄС.