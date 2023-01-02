Програш Путіна та Україна: що світові лідери говорили в новорічних привітаннях

Найбільше у святковому зверненні про Україну говорив польський президент, а чинний та колишній прем’єри Британії вірять у перемогу нашої країни в 2023 році

Світові лідери згадали про Україну під час привітань із Новим 2023 роком. Європейські союзники прогнозують нашій державі перемогу у війні та обіцяють й надалі допомагати.

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Анджей Дуда

президент Польщі

У новорічній промові президента Польщі Анджея Дуди важливе місце займала Україна та повномасштабна агресія Росія проти нашої країни. Польський лідер подякував співгромадянам за величезну підтримку українців.

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Незважаючи на невизначеність, ми відкрили наші домівки та серця для сусідів і не дозволили нас розділити, ми можемо цим пишатися: ми склали іспит на людяність і патріотизм. Ми зустрічаємо матерів і дітей, які шукають у нас притулку, рятуючись від кошмару війни. Вони – наші гості.

Президент Польщі висловив підтримку Україні та зауважив, що в 2023 році наслідки цієї війни раптово не зникнуть, а у всьому цьому винна імперська політика путінської Росії.

Ми живемо в небезпечні часи. За нашим східним кордоном йде повномасштабна війна. Такого в Європі не було з часів Другої світової війни. Жорстока російська агресія проти незалежної і демократичної України принесла смерть, біль і страждання. Це війна, якій не видно кінця.

Матеуш Моравецький

польський прем’єр

Слова підтримки озвучив і польський прем’єр Матеуш Моравецький. Реагуючи на твіт прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому він подякував польському уряду і польському народу за передачу Україні чергової партії терміналів супутникового зв‘язку Starlink, Моравецький написав наступне:

Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру!

Олаф Шольц

канцлер Німеччини

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У новорічному зверненні до співгромадян канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії. Він зазначив, що Путін веде «імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи».

2022 рік пройшов під знаком єдності та сили, з огляду на війну РФ проти України. Європейський Союз і НАТО виявили давно не бачену згуртованість. Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину – у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну.

Як і польський президент очільник німецього уряду відзначив надзвичайну готовність німців підтримати українців, «які змушені залишити батьківщину, рятуючись від війни».

Ріші Сунак

прем’єр-міністр Великої Британії

Запевнив у своєму святковому зверненні в подальшій підтримці України прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він згадав про труднощі, зокрема економічні, з якими довелося стикнутися британцям теж через напад Росії на Україну.

Я не збираюся вдавати, що всі наші проблеми зникнуть. Але 2023 рік дасть нам можливість продемонструвати найкраще, що є у Британії, на світовій арені, продовжуючи стояти разом із нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна та захищаючи свободу та демократію скрізь, де ми вважатимемо, що вони перебувають під загрозою.

Борис Джонсон

колишній прем’єр Великої Британії

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Новорічне привітання-прогноз зробив і експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон. У короткому відеозверненні він потішив хорошими передбаченнями.

Інфляція продовжуватиме знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Я більш ніж будь-коли переконаний, що Володимир Путін програє в Україні, і українці досягнуть свого призначення бути вільною, суверенною та незалежною країною.

Еммануель Макрон

президент Франції

Згадав про Україну під час святкового звернення і президент Франції Еммануель Макрон. Він підкреслив, що боротьба громадян України викликає повагу, захват та надихає.

Наступного року ми обов’язково будемо на вашому боці. Ми допомагатимемо вам до перемоги… Ми будемо разом, щоб побудувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу.

Жозеп Боррель

представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив на підтримці України, згадавши масовані ракетні обстріли окупантів по енергетичній інфраструктурі.

У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов'язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підлими нападами. Ми рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, також і у 2023 році.

Роберта Мецола

президентка Європарламенту



У свою чергу президентка Європарламенту Роберта Мецола у привітанні, записаному на фоні прапорів ЄС і України, говорила як про випробування, які випали на долю українців у 2022 році, так і про підтримку в новому році.

У 2023 році ми маємо подвоїти захист наших цінностей. Більш важливо, ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною для миру зі свободою. Миром із гідністю. І миром із безпекою.

Саулі Ніїністе

президент Фінляндії

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У своєму новорічному зверненні президент Фінляндії Саулі Ніїністе приділив значну увагу вторгненню Росії до України. Він заявив, що рішуча підтримка України з боку Фінляндії, Європи та Заходу продовжиться і цього року. Також він назвав головний прорахунок Путіна та Росії в 2022 році, коли було ухвалено рішення про повномасштабний наступ.

Лідери авторитарної країни, Сталін та Путін, не врахували суттєвого чинника. Що у вільній країні люди мають волю і переконання. І що народ, який діє спільно, – це велика сила. Другий прорахунок Росії полягав у тому, що вона думала, що симпатії Європи чи Заходу до України ослабнуть.

Очільник Фінляндії додав, що географічний кордон, який розділяє Європу, насправді є кордоном між двома зовсім різними світоглядами.

З цього боку кордону неможливо навіть уявити, що до голови одного народу може прийти ідея розпочати війну. На російській стороні кордону – зовсім інша річ. Різниця фундаментальна, оскільки зрештою це питання поваги до людства та життя. І ця фундаментальна різниця у світоглядах означає, що важко знайти надійні та стійкі рішення для повернення безпеки в Європі.

Санна Марін

прем’єрка Фінляндії

Про Україну в новорічній промові згадувала й прем’єрка Фінляндії Санна Марін. Вона переконана, що Росія не зможе виграти цю війну.

Світ, у якому наддержави без демократичних цінностей намагаються поневолювати інші країни, не дотримуючись статуту ООН та не звертаючи уваги страждання, потрібно назавжди залишити в минулому. У Росії все менше й менше друзів.

Маргрете II

королева Данії

Вітаючи своїх підданих у прямому етері Королева Данії Маргрете II, багато уваги присвятила Україні та українцям. Вона зауважила, що надзвичайно сумно бути свідком страждань українського народу, але наша героїчна боротьба за свободу справляє сильне враження.

Моє перше новорічне побажання сьогодні адресоване українцям Данії та всьому українському народу. Нехай ця страшна війна закінчиться і нехай ваша горда і прекрасна земля знову розквітне.

Бріджит Брінк

амбасадорка США

Від США привітання українському народу озвучила амбасадорка країни Бріджин Брінк. Амбасадорка наголосила, що мериканський народ бачить, як українці готові пожертвувати всім у боротьбі за свою свободу та свою країну.

Ваша непохитність зміцнює нашу рішучість і, наближаючись до Нового року, я хочу запевнити вас, що наша відданість Україні є залізною. Ми й у 2023 році будемо з вами пліч-о-пліч як партнери та друзі.

Мая Санду

президентка Молдови

У своєму новорічному привітанні згадала про війну в Україні і президентка Молдови Мая Санду.

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Молдавани побачили жах війни у сусідній країні. І сум'яття ввійшло у кожен дім Молдови. Наша країна відповіла на цей страх добротою. Ми об'єдналися й прийшли на допомогу.

Нагадаємо, президент РФ записав святкове звернення на тлі людей у військовій формі – терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна.

Як відомо, у Кремлі підготували методичку для державних та провладних засобів масової пропаганди про те, як потрібно писати про підсумки 2022-го. Рекомендації влади розділені на блоки: «Головне», «Посилення Росії», «Спеціальна військова операція» та «Новий світопорядок».