Правляча партія Японії здобула перемогу на виборах. Яким буде новий курс країни

На виборах до верхньої палати японського парламенту Ліберально-демократична партія (ЛДП) прем'єр-міністра Кісіди Фуміо завоювала більше половини місць (119). Про це повідомляє NHK.

Вибори пройшли лише через два дні після того, як було вбито колишнього прем'єр-міністра Абе Сіндзо. Після публікації результатів голосування, Кісіда Фуміо пообіцяв зайнятися вирішенням найважливіших питань, що стоять перед країною, включаючи пандемію коронавірусу, російське вторгнення в Україну і вартість життя, що стрімко зростає. Він також обіцяв оздоровити японську економіку.

Говорячи про смерть Абе, Кісіда пообіцяв дотримуватися побажань колишнього прем'єр-міністра у вирішенні складних завдань, таких як внесення змін до Конституції та розв'язання викрадення японських громадян північнокорейськими агентами.

Кісіда також підтвердив намір різко посилити обороноздатність Японії протягом п'яти років у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Більшість у дві третини потрібна в обох палатах парламенту, щоб провести національний референдум щодо пропозиції про поправки. ЛДП вважає, що конституція 1947 року, яка ніколи не переглядалася, потребує поправок для того, щоб відповідати часу.

На виборах у верхню палату парламенту Японії мандат отримала рекордна кількість жінок (35), що на 7 більше, ніж 2019 року.

Нагадаємо, Сіндзо Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Згодом політик помер в лікарні.

Це вбивство в країні засуджують як напад на саму демократію.

Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на найвищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.