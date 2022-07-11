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    Політика

    Правляча партія Японії здобула перемогу на виборах. Яким буде новий курс країни

    Кісіда підтвердив намір різко посилити обороноздатність Японії - Правляча партія Японії здобула перемогу на виборах. Яким буде новий курс країни
    Кісіда підтвердив намір різко посилити обороноздатність Японії
    фото з відкритих джерел

    Перемогу здобула партія Кісіди Фуміо

    На виборах до верхньої палати японського парламенту Ліберально-демократична партія (ЛДП) прем'єр-міністра Кісіди Фуміо завоювала більше половини місць (119). Про це повідомляє NHK.

    Вибори пройшли лише через два дні після того, як було вбито колишнього прем'єр-міністра Абе Сіндзо. Після публікації результатів голосування, Кісіда Фуміо пообіцяв зайнятися вирішенням найважливіших питань, що стоять перед країною, включаючи пандемію коронавірусу, російське вторгнення в Україну і вартість життя, що стрімко зростає. Він також обіцяв оздоровити японську економіку.

    Говорячи про смерть Абе, Кісіда пообіцяв дотримуватися побажань колишнього прем'єр-міністра у вирішенні складних завдань, таких як внесення змін до Конституції та розв'язання викрадення японських громадян північнокорейськими агентами.

    Кісіда також підтвердив намір різко посилити обороноздатність Японії протягом п'яти років у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

    Більшість у дві третини потрібна в обох палатах парламенту, щоб провести національний референдум щодо пропозиції про поправки. ЛДП вважає, що конституція 1947 року, яка ніколи не переглядалася, потребує поправок для того, щоб відповідати часу.

    На виборах у верхню палату парламенту Японії мандат отримала рекордна кількість жінок (35), що на 7 більше, ніж 2019 року.

    Нагадаємо, Сіндзо Абе вранці 8 липня у префектурі Нара виступав на мітингу на підтримку його кандидата у верхню палату парламенту. Під час виступу було чутно два постріли, експрем'єр упав. Згодом політик помер в лікарні.

    Це вбивство в країні засуджують як напад на саму демократію.

    Абе вперше обійняв посаду в 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єр-міністром два терміни і залишався на найвищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії.

    У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.

    Теги: вибори Японія вбивство
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    Правляча партія Японії здобула перемогу на виборах. Яким буде новий курс країни