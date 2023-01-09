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Прем’єр Чехії написав побажання українським воїнам на танку, який вирушить в Україну (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Прем’єр Чехії написав побажання українським воїнам на танку, який вирушить в Україну (фото)
Чехія відправляє танки Т-72 в Україну
фото із соцмереж

Прем'єр Чехії переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором

Прем’єр Чехії Петр Фіала особисто «підписав» танк Т-72, який відправляють для українських військових. Про це він розповів у своєму Twitter.

«Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором», – написав Петр Фіала, додавши фото.

Напис на гарматі танка: «Хоробрим захисникам України».

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. У переговорах вони обговорили імплементацію формули миру.

Триває 320 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

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Теги: росія Україна війна допомога ЗСУ Чехія

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