Прем’єр Чехії написав побажання українським воїнам на танку, який вирушить в Україну (фото)

Прем'єр Чехії переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором

Прем’єр Чехії Петр Фіала особисто «підписав» танк Т-72, який відправляють для українських військових. Про це він розповів у своєму Twitter.

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«Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором», – написав Петр Фіала, додавши фото.

Напис на гарматі танка: «Хоробрим захисникам України».

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Na tank T-72, který poputuje na Ukrajinu, jsem napsal statečným ukrajinským obráncům krátký vzkaz.



Věřím, že Ukrajinci zvítězí v jejich boji s ruským agresorem. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX — Petr Fiala (@P_Fiala) January 9, 2023

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. У переговорах вони обговорили імплементацію формули миру.

Триває 320 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

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